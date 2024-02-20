"20 мільйонів українців можуть виїхати": Forbes - про катастрофічні наслідки перемоги Путіна у війні

Західні журналісти впевнені, що після "падіння України" Путін піде на країни Балтії та Польщі.

Через вторгнення Путіна від 24 лютого 2022 року понад шість мільйонів українців покинули свою країну, але виходячи з того, що зараз відбувається у Вашингтоні, міграція може бути лише прелюдією до того, що може відбутися.

Про це йдеться у статті Forbes.

Автори видання пишуть, що "розвиток подій у Європі надто передбачуваний. Щойно Путін завоює Україну, він нападе на країни Балтії - нібито для захисту тамтешніх російських меншин, а потім на Польщу. Світ буде втягнутий у війну. Подобається це чи ні, але навіть якщо Трамп знову стане президентом, американські солдати будуть покликані до бою на європейській землі. Можна передбачити, що втрати, фінансові, економічні та кров'ю і потом, будуть величезними".

Інформаційне агентство підрахувало, якщо Путін зараз переможе в Україні, то понад 20 мільйонів українців емігрують за кордон.

Спираючись на оцінку вартості виїзду біженців з України до Європи в разі перемоги Росії, і припускаючи понад 20 мільйонів мігрантів, вартість може перевищити 1 трильйон доларів на рік. Навіть якщо виїде лише три-чотири мільйони, "тягар для Європи буде дуже значним".

Politico також підрахувало, що витрати на посилення європейської безпеки, припускаючи повернення до витрат ВВП часів холодної війни для кожної країни ЄС, означатимуть додаткові 410 мільярдів євро на рік. Іншими словами, це означає нову довгострокову холодну війну з Росією, у яку будуть втягнуті США.

"Тому можна з упевненістю припустити, що ціна поразки Росією України легко наблизиться або перевищить 8 трильйонів доларів для США протягом наступних 20 років", - йдеться у статті.

Нагадаємо, за даними NYT, Путін хоче взяти 5 важливих міст України, тому окупанти прожовжують наступ одразу на декількох напрямках.

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