20 мільйонів за БПЛА на Красній площі: виробник "Довбуша" розповів про премію за участь у параді 9 травня

Співзасновник MONOBANK та виробник безпілотника "Довбуш" призначить премію для того українського виробника, чий БПЛА 9 травня приземлиться на Красній площі.

Усі подробиці "акції" Володимир Яценко розповів в ефірі "1+1" у межах телемарафону.

"Я вважаю, що 9 травня – дуже слушний момент, тому що Путін (очільник Кремля – ред.) планує парад, де буде багато військових. Тож це будуть законні, як вони кажуть, військові цілі. Я вважаю, що вся спільнота, яка зараз виробляє безпілотники, повинна дійсно зробити їм свято. Я чув, що Путін вагається, чи брати йому участь у параді... Тож ми повинні йому про себе нагадати", – розповів Яценко.

Він також повідомив, що заснував премію для українських виробників безпілотників.

"Ця премія становить дуже значну суму. Я вважаю, що її мають витратити виробники на вдосконалення свого літака. Це 20 млн гривень", – повідомив Яценко.

Водночас виробник БПЛА "Довбуш" надав декілька умов для отримання грошей.

"Літак повинен зробити приземлення 9 травня на Красній площі. На цьому літаку мають бути українські гасла. Так, щоб я чітко зрозумів: хто з виробників долетів, а хто ні. 20 млн – це мінімальна сума, яку я самостійно вже поклав на рахунок MONOBANK. Можете перейти і подивитися – там вже лежать 20 млн гривень", – додав він.

Нагадаємо, уночі 4 квітня 2023 року ворог атакував Україну з південного напрямку іранськими ударними БПЛА Shahed-136/131. ППО України знищили 14 "шахедів".

Читайте також: