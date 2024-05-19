20-річний чернігівець оформив опіку над молодшими сестрами, які залишились самі за кордоном після смерті матері

Нікіті вдалося повернути дівчток до України і тепер він оформив над ними опікунство.

20-річний чернігівець Нікіта Полянецький оформив опіку над своїми молодшими сестрами, які опинилися самі ща кордоном після смерті матері.

Історію родини розповідає "Суспільне Чернігів".

20-річний Нікіта, 16-річна Даша та 11-річна Саша лишилися сиротами. Їхній батько помер від хвороби кілька років тому, а мати – у січні цього року в Німеччині від раку. Сестри Нікіти залишились самі у чужій країні. Нікіті вдалося повернути дівчаток до України і тепер він оформив над ними опікунство, бо інших родичів у дітей не залишилося.

"До цього у мене була проблема з орендованим житлом. Тому, зараз я оформлював квартиру за договором. Були певні вимоги для отримання опікунства: ліжко, стіл, щоб було місце для навчання, розваг, для відпочинку. По квадратурі комісія вимірювала всі кімнати. Щоб у кожного свій куточок був у квартирі, щоб були нормальні умови, ремонт, техніка", – розповів хлопець.

Нікіта самотужки забезпечує себе та сестер. Він працює офіціантом і барменом у місцевій кав’ярні. Також хлопець вивчає жестову мову, щоб мати можливість зрозуміти гостей, які не чують.

Діти досі не знають, де поховали їхню матір. Нікіта каже, що за німецьким законодавством там мали виділи кошти на кремацію.

Нагадаємо, що вісьмох дітей-сиріт, батьки яких підірвалися на міні, всиновив їхній 24-річний дядько-військовий.

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