20-річний хлопець поскаржився поліції, що в нього вкрали наркотики: курйозна історія з Дніпра

Хлопець поскаржився правоохоронцям, що невідомі вдерлися до його квартири, побили його, вимагали гроші та забрали коробку з наркотиками.

У Дніпрі 20-річний хлопець поскаржився до поліції, що в нього вкрали коробку з наркотиками.

Курйозну історію розповіли у Патрульній поліції Дніпропетровської області.

Хлопець звернувся до екіпажу патрульних і повідомив, що невідомі вдерлися до його квартири, побили його, вимагали гроші, забрали ноутбук, телефон та коробку цигарок, в якій зберігалися наркотичні речовини.

Потерпілий сам запросив поліцейських до себе додому. Там він добровільно видав пластикову коробку, в якій лежали 8 сліп-пакетів із кристалічною речовиною, схожою на наркотичну. На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу, яка вилучила наркотики.

Фото: Патрульна поліція Дніпропетровської області

Правоохоронці обшукали прилеглу територію і виявили трьох чоловіків, схожих за прикметами на ймовірних нападників. Хлопець підтвердив, що саме вони вдерлися до його помешкання, побили його та забрали його речі.

Під час перевірки їхнього авто патрульні виявили речі потерпілого — ноутбук та телефон, а також пачку цигарок, в якій були 8 сліп-пакетів із речовиною кристалічного походження, схожою на наркотичну. Слідчі вилучили вказані речовини.

Потерпілого та його кривдників доправили до відділку поліції.

Раніше повідомлялося, що на Дніпропетровщині затримали угруповання з наркотиками на 7,3 мільйона гривень.

Нагадаємо, що у Львові в похоронному бюро вилучили багато зброї та наркотики.

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