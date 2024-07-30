У Тисі знайшли тіло з документами 20-річного студента, який зник у Карпатах

У річці Тиса прикордонники виявили тіло, у кишені одягу якого був студентський на ім'я Олександра Гашевського, якого рідні розшукують уже 2 тижні.

У прикордонній річці Тиса знайшли тіло чоловіка, у кишені одягу якого був студентський квиток на ім’я Олександра Гашевського, який зник безвісти в середині липня.

Про це повідомили адвокат сім’ї зниклого хлопця Олег Веремієнко, батько зниклого Микола Гашевський, слідча поліції Ольга Горбач, речник ДПСУ Андрій Демченко у коментарі "Українській правді".

"Сьогодні, 30 липня, на прохання слідчих зі Львова я зв’язався з Мукачівським прикордонним загоном... і там мені повідомили що півтора тижні тому вони отримали по Вайберу від угорських силовиків повідомлення про те, що у річці Тиса з боку Угорщини було виявлено тіло молодої людини зі студентським квитком у кишені на ім’я Гашевський Олександр. Я запитав, що вони зробили, коли виявили тіло. Вони сказали, що відразу про це повідомили до ректора ЛНУ", – каже адвокат Веремієнко.

Він нагадав, що 14 липня Олександр Гашевський подзвонив батьку. Зв'язок був поганий. Хлопець розповів, що відпочивав у горах, а потім сів в автобус у Верховині і їде додому.

"Останнє слово, яке почув батько, було "прикордонники". Потім у батька скалося враження, що або зв'язок обірвався, або телефон розрядився, або телефон у хлопця забрали", – розповів адвокат.

Відтоді від юнака не було жодної звістки. Батьки стали бити на сполох.

Студент не вмів плавати і не мав причин тікати, кажуть батьки

Батько загиблого додав, що хлопець мав при собі також паспорт і приписне свідоцтво. Проте ніяких згадок про ці документи немає. Чоловік переконує: його син навіть не вмів плавати, тому ніколи б не наважився перепливати Тису.

Адвокат пояснив, що студент закінчив бакалаврат і був зарахований на п'ятий курс, але формально у нього закінчилась дія студентського посвідчення 30 червня 2024 року. За його словами, це могло стати підставою для перевірок.

"Ми серед іншого розглядаємо для себе таку версію, що його могли затримати для з’ясування обставин через протерміноване посвідчення студента, яке було дійсне до 30 червня. Могли затримати 11 або після 11 липня, бо він був у прикордонній зоні. Могли відвезти в ізолятор на Закарпатті. Могли возити десь по ТЦК. Чому так думаємо? Бо ми просили роздруківку дзвінків і його дзвінок був з Закарпатської області, а не з Верховини (Івано-Франківська область – ред.). А потім після 14 липня телефон "світився" у Яремче. Ми розглядаємо версію, його могли затримати на 72 години, можливо, побили, може під час затримання він утікав – він молодий хлопець, міг злякатися – може, його дійсно побили, а потім зрозуміли, що йому треба 3 доби пересидіти, щоб зійшли синці", – заявив адвокат.

За його словами, у прикордонному регіоні багато камер відеоспостереження, але у поліції нема доступу до камер військових.

"Тільки ДБР або Військова прокуратура можуть перевірити камери відеонагляду прикордонників. Ми звертались до ДБР. Отримали відмову. Також ми звернулись до військової прокуратури", – сказав адвокат Веремієнко.

Що кажуть у поліції і ДПСУ

У поліції Львівщини підтвердили ZAXID.NET, що надійшла інформація від румунської сторони, що тіло хлопця знайшли без ознак життя, при ньому були документи, що посвідчують особу. За словами правоохоронців, остаточно факт смерті Олександра Гашевського буде встановлений після опізнання тіла родичами.

Речник ДПСУ Андрій Демченко у коментарі УП відповів, що прикордонники інших країн офіційно нічого не повідомляли про виявлення тіла студента.

Нагадаємо, що на заході України за загадкових обставин зник 20-річний студент Олександр Гашевський, який декілька днів був на відпочинку у горах Прикарпаття.

Військові стверджували, що працівники ТЦК не мають відношення до зникнення хлопця.

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