Укрaїнa
274
2 хв

20-річний хакер викрав з рахунків українців понад чверть мільйона гривень

Фінансові дані українців організатор злочинної групи купував на спеціалізованому каналі в Telegram.

Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Хакер отримував доступ до онлайн-банкінгу українців

Хакер отримував доступ до онлайн-банкінгу українців / © Управління СБУ в Івано-Франківській області

Кіберфахівці Служби безпеки та Національна поліція затримали злочинну групу, яку організував 20-річний мешканець Івано-Франківської області. Зловмисники викрали понад чверть мільйона гривень із банківських рахунків українців.

Про це повідомили у пресслужбі управління СБУ в Івано-Франківській області.

Фінансові дані українців, зокрема, пін-коди та логіни і паролі мобільних застосунків, організатор злочинної групи купував на спеціалізованому каналі в Telegram.

Використовуючи крадені пін-коди карток та логіни і паролі мобільних застосунків банків, зловмисники заходили в онлайн-банкінг жертв та переводили їхні гроші на свої рахунки.

Крадені кошти з карток жертв переводили на спеціально створені рахунки в інших банках, а для ускладнення відстеження незаконних транзакцій «проганяли» їх переказами через декілька банківських установ. Таким чином зловмисники привласнили близько 260 тисяч гривень.

Отримані кошти зловмисники використовували для оплати ігор та онлайн-казино. Крім того, робили покупки в магазинах і знімали готівку в банкоматах.

До злочинної діяльності 20-річний організатор групи залучив чотирьох своїх знайомих. Окрім того, ще шістьох осіб він використовував як «дропів» — для переведення крадених коштів у готівку.

/ © Управління СБУ в Івано-Франківській області

© Управління СБУ в Івано-Франківській області

/ © Управління СБУ в Івано-Франківській області

© Управління СБУ в Івано-Франківській області

Під час обшуків за місцями проживання організатора, чотирьох спільників та за адресами «дропів» СБУ та поліція вилучили:

  • комп`ютери та мобільні телефони;

  • банківські картки та готівку;

  • документи та речі, які мають доказове значення в кримінальному провадженні.

Організатора та чотирьох його спільників затримано. Їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

/ © Управління СБУ в Івано-Франківській області

© Управління СБУ в Івано-Франківській області

/ © Управління СБУ в Івано-Франківській області

© Управління СБУ в Івано-Франківській області

Фігурантам повідомлено про підозри за ч. 4 ст. 185 ККУ (таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану) та ч. 5 ст. 361 ККУ (несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, що призвело до блокування інформації, під час дії воєнного стану).

/ © Управління СБУ в Івано-Франківській області

© Управління СБУ в Івано-Франківській області

/ © Управління СБУ в Івано-Франківській області

© Управління СБУ в Івано-Франківській області

Зловмисникам загрожує до п’ятнадцяти років ув’язнення.

Нагадаємо, на Івано-Франківщині перед судом постане депутат Загвіздянської сільської ради, який тривалий час переховувався від українського правосуддя за кордоном. Чоловіка звинувачують у привласненні понад 2,5 мільйона гривень з фонду заробітної плати педагогів.

274
