ДТП у Кривому Розі / © Telegram-канал Свої.Кривий Ріг

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У Кривому Розі сталася масштабна ДТП, яку влаштував 20-річний «мажор» без водійських прав.

Про це повідомляє місцеве видання «СВОЇ Кривий Ріг».

За інформацією видання, Volkswagen їхав у бік 95-го кварталу, не впорався з керуванням та на швидкості зніс електроопору і загорівся. До лікарні відвезли трьох людей. Попередньо, двоє з них з Volkswagen.

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«Їхали дві машини чорні одна за одною на надзвичайно великій швидкості. Чую: удар, спалах, дим пішов. Людей викинуло на дорогу», — розповіла очевидиця аварії.

© Telegram-канал Свої.Кривий Ріг

© Telegram-канал Свої.Кривий Ріг

Інше авто — BMW — поїхало геть. За його кермом був 22-річний хлопець

У виданні стверджують, що за кермом Volkswagen був місцевий 20-річний мажор. За даними каналу, парубки нібито влаштували між собою гонки.

«Його авто на швидкості знесло опору та загорілося. До лікарні поїхав водій та два його пасажири. З усіх мажор відбувся найменшими травмами», — зазначають у пабліку.

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За інформацією каналу, хлопець був позбавлений водійських прав до 2029 року

«З 2022 року патрульні склали на нього 13 „адмінок“. Найбільше — за керування без документів. А в 2023 на батьковому Porsche Cayenne наїхав на бетонну клумбу», — стверджують у пабліку.

© Telegram-канал Свої.Кривий Ріг

© Telegram-канал Свої.Кривий Ріг

© Telegram-канал Свої.Кривий Ріг

Зауважимо, що офіційного повідомлення від Нацполіції Дніпропетровщини чи Патрульної поліції регіону наразі не було.

Нагадаємо, в Києві ввечері 5 червня сталася смертельна ДТП. За даними правоохоронців, автомобіль Mercedes на великій швидкості влетів до підземного пішохідного переходу, де тієї миті перебували люди.

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На місці загинули четверо людей: 12-річний хлопчик, 47-річна вихователька дитсадка Ірина Лазарева та двоє поліцейських віком 21 і 23 роки. Ще троє людей зазнали травм.

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