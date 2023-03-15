20 років прожила із хірургічним інструментом у тілі: у Вінниці лікарня сплатить пацієнтці 400 тисяч грн

Медики заявляли, що можуть виплатити потерпілій лише 100 тисяч гривень.

У Вінницькій області лікарня заплатить пацієнтці 400 тисяч гривень через те, що під час операції медики забули у її тілі 30-сантиметровий шпатель Ревердена.

Про це йдеться у повідомленні Вінницького апеляційного суду.

На суді жінка розповіла, що вона майже 20 років змушена була жити з хірургічним інструментом у черевній порожнині, який під час операції забули медики. Через це її стан здоров'я суттєво погіршився. Вона швидко втомлювалась та відчувала загальну слабкість. Суд встановив, що медики забули у тілі жінки шпатель Ревердена довжиною майже 30 сантиметрів та вагою ледь не 300 грамів.

Фото: Вінницький апеляційний суд

Потерпіла вимагала від лікарні 900 тисяч гривень компенсації, проте Військово-медичний центр Центрального регіону погоджувався сплатити колишній пацієнтці лише 100 тисяч гривень, наполягаючи на тому, що в лікарні немає коштів.

Вінницький апеляційний суд відповідно до статті 23 Цивільного кодексу України змусив медиків заплатити потерпілій 400 тисяч гривень.

Фото: Вінницький апеляційний суд

Нагадаємо, у Великій Британії, під час перегляду мультфільмів раптово помер 3-річний хлопчик. Виявилось, що дитина хворіла на стрептокок А без жодних симптомів.

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