Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

20 років прожила із хірургічним інструментом у тілі: у Вінниці лікарня сплатить пацієнтці 400 тисяч грн

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
759
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
20 років прожила із хірургічним інструментом у тілі: у Вінниці лікарня сплатить пацієнтці 400 тисяч грн

Фото: Вінницький апеляційний суд

Медики заявляли, що можуть виплатити потерпілій лише 100 тисяч гривень.

У Вінницькій області лікарня заплатить пацієнтці 400 тисяч гривень через те, що під час операції медики забули у її тілі 30-сантиметровий шпатель Ревердена. 

Про це йдеться у повідомленні Вінницького апеляційного суду. 

На суді жінка розповіла, що вона майже 20 років змушена була жити з хірургічним інструментом у черевній порожнині, який під час операції забули медики. Через це її стан здоров'я суттєво погіршився. Вона швидко втомлювалась та відчувала загальну слабкість. Суд встановив, що медики забули у тілі жінки шпатель Ревердена довжиною майже 30 сантиметрів та вагою ледь не 300 грамів. 

Фото: Вінницький апеляційний суд / ©
Фото: Вінницький апеляційний суд

Потерпіла вимагала від лікарні 900 тисяч гривень компенсації, проте Військово-медичний центр Центрального регіону погоджувався сплатити колишній пацієнтці лише 100 тисяч гривень, наполягаючи на тому, що в лікарні немає коштів. 

Вінницький апеляційний суд відповідно до статті 23 Цивільного кодексу України змусив медиків заплатити потерпілій 400 тисяч гривень. 

Фото: Вінницький апеляційний суд / ©
Фото: Вінницький апеляційний суд

Нагадаємо, у Великій Британії, під час перегляду мультфільмів раптово помер 3-річний хлопчик. Виявилось, що дитина хворіла на стрептокок А без жодних симптомів.

Читайте також:

Безкоштовна анестезія в українських лікарнях: міф чи правда

Безкоштовна анестезія в українських лікарнях: міф чи правда

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
759
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація