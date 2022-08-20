20 серпня 2022 року – цей день в історії, яке сьогодні народне свято та основні події

20 серпня 2022 року – субота. 178-й день війни Росії проти України. 232-й день року. Яке сьогодні свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня - читайте у матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні день в Україні і світі

20 серпня - День ресторану у серпні. Проводиться це свято раз у сезон (лютий, травень, серпень та листопад) і припадає останнього літнього місяця на третю суботу. Цього дня в різних куточках світу відкриваються одноденні ресторани. Це можна робити будь-де: в офісі, вдома чи просто на вулиці. Ідея святкування з'явилася 2011 року у Фінляндії.

Також 20 серпня - Міжнародний день геокешинга (International Geocaching Day). Геокешингом називають туристичну гру з використанням GPS. Головна мета - знайти схови, які створили інші учасники. Грати можна гуртом або поодинці. Існує також сімейний варіант гри. Деякі гравці роблять схови та визначають його GPS-координати, а потім повідомляють їх в інтернеті. Знаючи ці координати, інші учасники гри починають пошуки. Для цього використовують GPS-приймачі.

А ще 20 серпня - Всесвітній день безпритульних тварин. Щороку припадає на третю суботу серпня. Головна мета свята - привернути увагу людей та громадських організацій до тих труднощів, з якими стикаються собаки, кішки і інші домашні тваринки, які залишилися без домівки. Ця проблема носить глобальний характер. В Україні питання безпритульних тварин також сильно поширене.

20 серпня - Всесвітній день ліні. Це свято всіх людей, які не дуже поспішають до роботи. Можна влаштувати для себе справжню міні-відпустку і нічого не робити. Хоч це і неофіційне свято, однак воно стало досить популярним серед мешканців всіх куточків Землі. Заснували цей день у Колумбії, в промисловому місті Ітагуі, де живе понад 200 тисяч людей. Ініціативу запровадили 1984 року.

Також 20 серпня - Всесвітній день москітів. Свято призначене пам'яті британського лікаря Рональда Росса, який 1897 року встановив, що комарі можуть переносити малярію від хворої людини до здорової. Москіти переносять не лише малярію. Також вони можуть заразити людину хворобою Денге, лихоманкою Західного Нілу чи іншими інфекційними захворюваннями.

А ще 20 серпня - Міжнародний день медичного транспорту. Історія його починається ще за часів Першої світової війни. Тоді спеціальні польові автомобілі доставляли у госпіталі поранених солдат. Швидко медичний транспорт став невід'ємною частиною життя людини. В той час за доставляння хворих відповідали санітари. Сьогодні їхні задачі розширилися. Вони надають невідкладну медичну допомогу на місці та забезпечують розвадання ліків пацієнтам.

Яке сьогодні, 20 серпня, церковне свято

20 серпня - день пам'яті преподобного Пимена Печерського / Фото: Pexels

20 серпня в церковному календарі – день пам'яті преподобного Пимена Печерського. Жив відомий християнський сподвижник у XI столітті. Він страждав на важку хворобу з самого дитинства, був паралізований. Виховувався людиною, яка глибоко вірить у Христа. Однак він ніколи не просив у Господа зцілення. У своїх молитвах Пимен звертався про продовження страждань, адже вірив, що завдяки ним отримає спасіння.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 20 серпня

Які сьогодні іменини: Пимен, Митрофан, Олексій, Олександр, Афанасій, Антоній, Дмитро, Василь, Петро, Михайло, Феодосій.

Талісманом людини, народженої 20 серпня є рубін. Цей камінь був відкритий ще в Стародавні часи і носив різні назви. Ще в бронзовому віці про рубіни вже добре знали, а в Давній Індії їх часто називали "королем серед дорогоцінних каменів". Вважається, що цей мінерал притягує талан та кохання.

В цей день народилися:

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1863 рік — український історик, архівіст, археограф Олександр Андріяшев;

1884 рік — український греко-католицький священик-місіонер, ісповідник, капелян УГА, громадський діяч, праведник світу Омелян (Ковч);

1924 рік — український фізіолог і біофізик Платон Костюк;

1939 рік — український письменник-шістдесятник, майстер психологічної і готичної прози Валерій Шевчук;

1947 рік — український актор львівського драматичного театру імені Марії Заньковецької, народний артист України Януш Юхницький.

Що не можна робити в цей день

Не можна розорювати гнізда лелек чи вбивати цих птахів.

Не варто сваритися, лаятися, лихословити.

Народні прикмети і традиції на 20 серпня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на сьогоднішній день:

дивилися, який сьогодні день: під час сходу сонця зоря стала червоною - буде дощ;

лелеки почали відлітати у вирій - осінь буде ранньою та холодною;

павуки ховаються в укриття - чекайте на дощ.

В народі 20 серпня називали Марини-Пімени або День Марини. В цей період закінчували збирання малини. А тому обов'язково пекли млинці та пироги з цією ягодою. Також робили заготовлення на зиму. А листя малини традиційно висушували, щоб потім готувати з нього смачний та корисний чай.

Погода на сьогодні, 20 серпня

Сьогодні, 20 серпня, в Києві похмуро, без опадів. У Львові ясно до вечора, потім небо вкриється хмарами, опадів не передбачається. У Харкові хмарно, вночі дощ з грозою, який вранці перетвориться у дощ. В Одесі ясно, без опадів.

Температура повітря в Києві +24 вдень та +18 вночі. У Львові +29 вдень та +16 вночі. У Харкові +26 вдень та +18 вночі. В Одесі +28 вдень та +21 вночі.

Пам’ятні дати 20 серпня

Календар важливих подій в Україні та світі за 20 серпня: