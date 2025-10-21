- Дата публікації
20 "Шахедів" атакували Новгород-Сіверський на Чернігівщині: 4 загиблих, є поранені
Росіяни завдали по Новгород-Сіверському близько 20 ударів «Шахедами».
У вівторок, 21 жовтня, російські війська завдали масованого удару по місту Новгород-Сіверський на Чернігівщині, внаслідок чого у місті є загиблі та поранені.
По це повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.
За його словами, по Новгород-Сіверському було близько 20 прильотів «Шахедів». Вже відомо про чотирьох загиблих. Усі цивільні — двоє чоловік і двоє жінок.
Також відомо про сімох постраждалих. Серед них — дитина, 10-річна дівчинка, її транспортують до дитячої обласної лікарні. Один поранений у важкому стані, решта — у стані середньої тяжкості.
Чаус наголосив, що внаслідок атаки місті багато руйнувань.
Нагадаємо, що надвечір 21 жовтня, РФ вдарила по Сумах, внаслідок чого є влучання та постраждалі.