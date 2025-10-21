20 "Шахедів" атакували Новгород-Сіверський на Чернігівщині: 4 загиблих, є поранені

Росіяни масовано атакували «Шахедами» Новгород-Сіверський / © Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус

У вівторок, 21 жовтня, російські війська завдали масованого удару по місту Новгород-Сіверський на Чернігівщині, внаслідок чого у місті є загиблі та поранені.

По це повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

За його словами, по Новгород-Сіверському було близько 20 прильотів «Шахедів». Вже відомо про чотирьох загиблих. Усі цивільні — двоє чоловік і двоє жінок.

Також відомо про сімох постраждалих. Серед них — дитина, 10-річна дівчинка, її транспортують до дитячої обласної лікарні. Один поранений у важкому стані, решта — у стані середньої тяжкості.

Чаус наголосив, що внаслідок атаки місті багато руйнувань.

© Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус

Нагадаємо, що надвечір 21 жовтня, РФ вдарила по Сумах, внаслідок чого є влучання та постраждалі.