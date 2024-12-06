20 тисяч зарплати для бронювання: Шмигаль пояснив, як працюватиме принцип "воюй або працюй"

Він зазначив, що компанії повинні працювати і наповнювати бюджет.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що умова середньої заробітної плати на рівні 2,5 мінімальної для бронювання від мобілізації є реалізацією принципу "воюй або працюй".

Про це повідомив прем’єр під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

"Це дійсно принцип "воюй або працюй" (наявність середнього рівня заробітної плати на рівні 2,5 мінімальної для бронювання - ред). Або компанія працює і наповнює бюджет, сплачуючи відповідний рівень зарплат і виходячи з тіні, або такі компанії вживають певних заходів, щоб рівень зарплат був збільшений і відповідав середньогалузевому", - заявив Шмигаль, відповідаючи на питання про регіональний дисбаланс у критеріях бронювання щодо заробітних плат.

Нагадаємо, Зеленський підписав указ про бронювання для медиків і ВЛК

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