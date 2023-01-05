20 ударів по голові: у Хмельницькій області невістка шваброю вбила свекруху

У Хмельницькій області 58-річну жительку м. Ізяслав визнано в умисному вбивстві. Її засуджено до 7 років позбавлення волі.

Про трагедію повідомили в обласній Хмельницькій прокуратурі.

Жінка спільно з чоловіком проживали у будинку свекрухи. Зловмисниця доглядала за літньою родичкою, але стосунки з нею не складались. Під час одного із конфліктів вона забила 80-річну свекруху до смерті.

"Схопила те, що було під рукою – дерев’яну швабру, якою нанесла близько 20 ударів по голові потерпілої та численні удари по інших частинах тіла. Від отриманих травм пенсіонерка померла на місці події", - зазначили у відомстві.

Нагадаємо, у Рівненському районі 45-річний чоловік жорстоко помстився 69-річному залицяльнику до своєї дружини.

А у Хмельницькій області 27-річна жителька Кам’янеччини нанесла турку-далекобійнику 25 ножових поранень в голову, шию та тулуб, зачепивши артерію. Поранений помер від крововтрати. Зловмисницю засуджено на вісім років.

Вбивство 11-річного хлопчика: підозрюваному обирають запобіжний захід | Новини Запоріжжя