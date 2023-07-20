20 ударів руками і ногами, 19 - ножем: на Хмельниччині чоловік вбив рідного брата

Сварка між чоловіками виникла під час вживання алкоголю.

На Хмельниччині чоловік вбив брата, у тіло викинув у рів.

Про це повідомили у Хмельницькій обласній прокуратурі.

"Трагедія сталась в с. Довгалівка. Під час розпивання алкогольних напоїв між братами виникла суперечка, яка переросла в бійку. Старший брат завдав молодшому щонайменше 20 ударів руками і ногами в різні частини тіла, а потім схопив до рук ножа та вдарив ще 19 разів. 35-річний чоловік помер на місці події від крововтрати", - повідомили увідомстві.

Щоб приховати злочин, він відтягнув тіло до іншої кімнати, а за два дні погрузив на воза, накрив тюками сіна і вивіз за межі села, де викинув у рів.

Суд визнав винним 47-річного жителя Шепетівського району в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України). Його засуджено до 9 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Житомирі 41-річний місцевий житель зарізав 23-річного військовослужбовця. Трагедія сталася через зауваження чоловікові.

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