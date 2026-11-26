Реклама

Учасники програми мають різноманітний військовий та цивільний досвід. Серед них — бойові командири, військові медики та ветерани, які працюють у сферах реабілітації, оборонних технологій, військової освіти, публічної політики та громадських ініціатив, спрямованих на підтримку інших ветеранів та їхніх сімей.

Програма поєднувала лекції, практичні семінари та інтерактивні дискусії на теми лідерства, комунікацій, етики, міжнародних відносин та ролі України у світі. Особливу увагу було приділено ролі ветеранів у суспільстві та міжнародному досвіду реінтеграції ветеранів і переходу до цивільного життя. Програма допомогла учасникам переосмислити й поглибити власний досвід, сформувати нові погляди та розвинути лідерські навички.

Реклама

«Українські ветерани — не лише захисники нашої країни, а й лідери, які формуватимуть її майбутнє. У межах UVLP ми прагнемо допомогти їм здобути необхідні знання та навички, розширити їхні можливості для реалізації власного потенціалу та впровадження позитивних змін у всіх сферах українського суспільства», — зазначила Світлана Гриценко, керівниця програми Ukrainian Veterans Leadership Program Фонду Віктора Пінчука.

Реклама

«Під час навчання за програмою UVLP у Єльському університеті українські ветерани та військові не лише здобувають нові знання, а й розкривають свій потенціал як лідери, чий досвід, бачення та вплив потрібні всьому світу," — прокоментувала Діна Домметт, Програмна директорка UVLP у Yale Jackson School of Global Affairs.

Учасники другої когорти UVLP відзначили внесок програми в розвиток ключових лідерських навичок, зокрема стратегічного мислення, здатності ухвалювати рішення, адаптуватися до змін та формувати бачення майбутнього.

«З UVLP я забираю передусім не просто нові знання, а нові інструменти для мислення. Професіоналізм — це постійний пошук. Пошук нових підходів, досвіду, інформації та можливостей стати кращим у тому, що ти робиш. Не можна зупинятися на тому, що вже знаєш і вмієш. Світ змінюється, виклики стають складнішими, а отже, ми маємо постійно розвиватися, щоб бути ефективнішими завтра, ніж були сьогодні». Денис Удовик, позивний «Квебек», ветеран 3-го окремого полку ССО імені князя Святослава Хороброго.

«Я потрапила на цю програму у вирішальний момент свого життя, коли замислювалася, що можу зробити далі, як розвиватися як людина і як професіонал. Програма, особливо наші спільні рефлексії, допомогла мені усвідомити власний страх невдачі. Тепер я знаю, як впоратися зі страхом першого кроку, робити більше, ніж навіть могла собі уявити, і ставити перед собою ще вищу планку,» Маргарита Соловій (Рівчаченко), ветеранка, волонтерка, маркетинг-директорка компанії Dronarium Academy.

Реклама

«Я хотів би, щоб учасники наступних когорт UVLP завжди були вмотивованими й прагнули розвиватися. Адже чим досвідченіший, підготовленіший і компетентніший лідер, тим більше користі він може принести своїй команді. Сьогодні Україні потрібні саме такі лідери, ” — зазначив Родіон Кудряшов, Заступник командира 3-го армійського корпусу ЗСУ.

До викладання в межах програми долучилися провідні викладачі та практики Єльського університету. Зої Ченс (Zoe Chance), старша викладачка Єльської школи менеджменту, провела практичні заняття з формулювання переконливих повідомлень та розвитку лідерства, а Майк Бренес і Джиммі Гетч — інтерактивний семінар про сутність лідерства. Емма Скай та Юваль Бен-Давід з Міжнародного центру лідерства допомогли учасникам дослідити можливі сценарії розвитку України до 2050 року. Брендон Наппі з Єльської школи богослов’я розглянув питання етики, усвідомленості та трансформаційного лідерства, спонукаючи учасників замислитися над цінностями, за які вони борються.

Кожен день завершувався підбиттям підсумків — структурованими обговореннями під керівництвом співкерівників навчального курсу: Джиммі Гетча, викладача Yale Jackson School of Global Affairs, ветерана підрозділу спеціального призначення ВМС США (Navy SEAL), і Майка Бренеса, помічника декана та старшого викладача з міжнародних відносин Єльського університету.

Набір на навчання наступної 3ої когорти UVLP буде оголошено навесні 2027 року.

Реклама

Новини партнерів