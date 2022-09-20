20 вересня 2022 року – цей день в історії, яке сьогодні народне свято та які основні події

20 вересня 2022 року – вівторок. 209-й день війни Росії проти України. До Нового року залишилося 102 дні. Яке сьогодні свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня - читайте у матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні день в Україні і світі

20 вересня - Всесвітній день рису. Серед ботаніків та археологів все ще точаться суперечки щодо походження рису. Однак, давно вже поширена думка, що цю культуру почали вирощувати в центральній частині Китаю, біля річки Янцзи. На цій території були знайдені унікальні рисові зерна віком 7000 років. Вже звідси рис потрапив до Індії, Японії, Кореї, а потім в інші країни світу.

Рисові зерна можуть бути білого, бежевого або коричневого кольору. В основному рослина росте в умовах субтропічного і тропічного клімату, потребує дуже великого обсягу вологи та світла, а тому поля зазвичай розташовуються у заплавних дельтах річок.

У Китаї існує чимало легенд про рис. За однією з них, рослина з'явилася після великої повені, яка знищила всі інші культури. В поселення прийшла собака, до хвоста якої був прив'язаний колосок рису. Люди посіяли це зерно і змогли врятуватися від голодної смерті.

Яке сьогодні, 20 вересня, церковне свято

20 вересня - день пам'яті мученика Созонта / Фото: commons.wikimedia.org

20 вересня в церковному календарі – день пам'яті мученика Созонта. Він жив у Малій Азії та був пастухом. Якось явився йому уві сні Ісус Христос та наказав піти за ним на смерть. Созонт прокинувся і поспішив до Помпейополя. Там увійшов до поганської святині, розбив на дрібні шматки ідола. Погани побачили це, ув'язнили кілька християн. Созонт довідався, що невинні люди потерпають через те, що зробив він. Прийшов до судді і зізнався. 304 року його спалили живцем.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 20 вересня

Які сьогодні іменини: Євген, Андрій, Василій, Олександр.

Талісманом людини, народженої 20 вересня є карнеол. Камінь, який відрізняється яскравим червоним кольором. В Київській Русі його називали сердоліком. Здавна вірили, що карнеол - камінь кохання, сімейного щасті та вірності.

В цей день народилися:

1883 рік — український живописець, графік, педагог і письменник Михайло Жук;

1893 рік — український військовий діяч, головнокомандувач національної оборони Карпатської України, підполковник Армії УНР Сергій Єфремов;

1929 рік — український літературознавець, мовознавець, літературний критик Іван Світличний;

1977 рік — український гімнаст, срібний призер Олімпійських ігор Валерій Перешкура;

1982 рік — українська веслувальниця на байдарках, олімпійська чемпіонка, чотириразова призерка Олімпійських ігор Інна Осипенко-Радомська;

1983 рік — українська біатлоністка, лижниця, призерка Паралімпійських ігор Юлія Батенкова-Бауман.

Що не можна робити в цей день

Не можна дарувати ляльку дівчатам, тому що вони не зможуть народити дитину.

Не давайте в борг гроші.

Не варто свататися і грати весілля.

Народні прикмети і традиції на 20 вересня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на сьогоднішній день:

дивилися, який сьогодні день: хмари чорного кольору на похолодання;

чорниця гарно вродила - буде рання зима;

на землю впало багато ялинових шишок - скоро буде мороз;

весь день кішка чи собака ховається під ковдру - чекайте на проливні дощі.

В народі 20 вересня називали Луків день. З цього дня починали прибирати цибулю, вже торгували нею. А пасічники збирають урожай меду.

Погода на сьогодні, 20 вересня

Сьогодні, 20 вересня, в Києві хмарна погода, весь день йтиме дощ. У Львові похмуро, зранку дрібний дощ, який вдень може посилитися, а до вечора закінчитися. У Харкові хмарно, вдень сильний дощ. В Одесі хмарно до вечора, вранці дощ, який зміниться на дощ з грозою, а з приходом вечора має закінчитися.

Температура повітря в Києві +13 вдень та +9 вночі. У Львові +11 вдень та +6 вночі. У Харкові +15 вдень та +8 вночі. В Одесі +18 вдень та +13 вночі.

Пам’ятні дати 20 вересня

Календар важливих подій в Україні та світі за 20 вересня: