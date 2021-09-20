20 вересня: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

Цього дня у старовину дивилися на цибулю: велика кількість лушпиння на цибулинах віщувала сильні морози.
Який сьогодні день
У понеділок, 20 вересня, в Азербайджані відзначають День нефтяників, у Білорусі - День митника, у Киргизстані - День підприємця, в Японії - День вшанування літніх людей.
Пам'ятні дати 20 вересня
- 1610 — полководець Речі Посполитої Станіслав Жолкевський захопив Москву.
- 1792 — У Королівстві Франція дозволені розлучення.
- 1866 — до складу Королівства Пруссія ввійшли Ганновер та Франкфурт.
- 1920 — у Збараж та Вишневець вступили частини 6-ї польської армії. До Лянцкоруна, Скалата і Сатаніва вступили частини Дієвої Армії УНР.
- 1926 — Голова синдикату американської мафії Аль Капоне дивом уник смерті під час розстрілу його офісу в Цицеро (штат Іллінойс).
- 1946 — відкрився перший Каннський кінофестиваль.
- 1970 — станція "Луна-16" здійснила перше буріння ґрунту на Місяці.
- 1991 — створено Службу національної безпеки України (нині — СБУ).
- 1992 — на референдумі більшість громадян Франції висловилися за вступ країни до Європейського Союзу.
Церковне свято сьогодні 20 вересня
20 вересня православні віряни вшановують преподобного Луку Глибокоречінського, який жив в 10 столітті в Каппадокії. Святий Лука був родом з міста Каппадокії. Він увійшов в історію як третій ігумен Спасової обителі, яку прозвали в народі "Глибокі річки". Всі мешканці монастиря вели аскетичний спосіб життя і дотримувалися постійний пост, що межує з голодуванням. Щоденною турботою ченців було поширення слова Божого серед людей. Святий Лука вирізнявся від інших особливою побожністю і справедливістю.
Що не можна робити цього дня
- Давати чи позичати гроші і хліб в Луків день
- Дівчаткам не можна 20 вересня дарувати ляльок
- Не варто цього дня йти свататися
Прикмети на 20 вересня
За співзвучністю з ім'ям преподобного в старовину стали відзначати цього дня Лукове свято. В цей час повсюдно йшла прибирання ріпчастої цибулі, на базарах починали їм торгувати. Дівчата на Луку заплітали з лука коси і підвішували їх до стелі - для подальшого зберігання.
- Шишки на деревах закрилися – до дощу
- Журавлі летять високо – до холодної осені
- Багато лушпиння на цибулі – до суворої зими
Іменини 20 вересня
День ангела (іменини) сьогодні, 20 вересня, святкують: Андрій, Василь, Григорій, Євген, Іван, Лев, Макар, Михайло, Микола, Олександр, Петро, Степан.
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