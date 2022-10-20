20 жовтня 2022 року – цей день в історії, яке сьогодні народне свято та які основні події

20 жовтня 2022 року – четвер. 241-й день війни Росії проти України. До Нового року залишилось 72 дні. Яке сьогодні свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня - читайте у матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні день в Україні і світі

20 жовтня - Міжнародний день лінивця (International Sloth Day). Свято було створено фондом захисту дикої природи AIUNAU. Перша міжнародна нарада, присвячена цим найповільнішим тваринам світу, була проведена в листопаді 2010 року в колумбійському місті Медельїн.

Також 20 жовтня - Всесвітній день статистики. Сьогодні неможливо уявити жодної сфери діяльності людини без статистики. Свято припадає всього лише раз на п'ять років.

А ще 20 жовтня - Міжнародний день кухаря і кулінара. Свято досить молоде, його заснували з ініціативи асоціації, яка підтримує кулінарні співтовариства з різних країн 2004 року. Кухарська справа - одна з найдавніших професій. Щойно люди навчилися добувати вогонь, вони відразу почали готувати на ньому страви. Донині збереглися рецепти Стародавніх Китаю та Єгипту.

20 жовтня - Міжнародний день авіадиспетчера. Свято заснували після того, як у столиці Нідерландів створили всесвітнє об'єднання спілок авіаційних диспетчерів (IFATCA). Головна його мета - сприяти розвитку інтересів професії.

Також 20 жовтня - Всесвітній день боротьби із захворюванням на рак молочної залози. 2005 року президент України підписав відповідний документ. На жаль, рак грудей займає перше місце в світі серед онкозахворювань. Найчастіше він вражає жінок. Щорічно лише в Україні реєструють майже 15 тисяч жіночого населення.

А ще 20 жовтня - Всесвітній день профілактики остеопорозу. Він був створений з ініціативи Національного товариства остеопорозу у Великій Британії за рішенням ВООЗ. Це невиліковне прогресуюче захворювання, яке вражає опорно-рухову систему, деформує та знижує щільність кісток, через це вони втрачають міцність.

20 жовтня - Міжнародний день кредитних спілок. Свято існує дуже давно, вперше його відсвяткували 1927 року за ініціативи американської Ліги кредитних спілок у Масачусетсі.

Яке сьогодні, 20 жовтня, церковне свято

20 жовтня - день пам'яті мучеників Юліана і Кесарія / Фото: pixabay.com

20 жовтня в церковному календарі – день пам'яті мучеників Юліана і Кесарія. Вони постраждали за часів правління імператора Клавдія I. Кесарія прийшов в місто Теракінію, де побачив язичницькі жертви і затоптав їх ногами. Його відразу ув'язнили, а потім силою привели до язичницьків ідолів. Капище обрушилося і поховало під собою жерців. В цьому діянні до нього приєднався Юліан. За це їх кинули в море, де тіла виловили християни і поховали.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 20 жовтня

Які сьогодні іменини: Сергій, Олександра, Святослава.

Талісманом людини, народженої 20 жовтня є лазурит. Люди давно звернули увагу на цей камінь та вважали його магічним. Лазурит найбільше підходить людям, які хочуть отримати везіння в усьому.

В цей день народилися:

1888 рік — історик української драматичної літератури й театру, викладач Яків Мамонтів;

1949 рік — український легкоатлет Валерій Борзов.

Що не можна робити в цей день

Не варто легко одягатися, тому що можна захворіти.

Не працюйте з тістом - випічка не вийде.

Не розповідайте сон, який приснився в ніч проти 20 жовтня.

Народні прикмети і традиції на 20 жовтня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на сьогоднішній день:

дивилися, який сьогодні день: випав перший сніг, то 22 листопада можна чекати на зиму;

на березі і дубі ще є листя - зима буде холодною;

гарна погода - такою вона буде ще 3 тижні.

В народі 20 жовтня називали Сергіїв день або Сергій Зимовий. Жінки цього дня обов'язково надягали нові шапки чи хустки. Вірили, що тоді весь рік не буде боліти голова.

Погода на сьогодні, 20 жовтня

Сьогодні, 20 жовтня, в Києві хмарно, весь день дощитиме. У Львові ясно, без опадів. У Харкові похмура погода, весь день йтиме дрібний дощ, може посилитися до вечора. В Одесі хмарно з проясненнями, без опадів.

Температура повітря в Києві +9 вдень та +3 вночі. У Львові +10 вдень та +2 вночі. У Харкові +8 вдень та +6 вночі. В Одесі +12 вдень та +8 вночі.

Пам’ятні дати 20 жовтня

Календар важливих подій в Україні та світі за 20 жовтня: