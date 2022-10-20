20 жовтня 2022 року – цей день в історії, яке сьогодні народне свято та які основні події

20 жовтня 2022 року – четвер. 241-й день війни Росії проти України. До Нового року залишилось 72 дні. Яке сьогодні свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня - читайте у матеріалі ТСН.ua.
Який сьогодні день в Україні і світі
20 жовтня - Міжнародний день лінивця (International Sloth Day). Свято було створено фондом захисту дикої природи AIUNAU. Перша міжнародна нарада, присвячена цим найповільнішим тваринам світу, була проведена в листопаді 2010 року в колумбійському місті Медельїн.
Також 20 жовтня - Всесвітній день статистики. Сьогодні неможливо уявити жодної сфери діяльності людини без статистики. Свято припадає всього лише раз на п'ять років.
А ще 20 жовтня - Міжнародний день кухаря і кулінара. Свято досить молоде, його заснували з ініціативи асоціації, яка підтримує кулінарні співтовариства з різних країн 2004 року. Кухарська справа - одна з найдавніших професій. Щойно люди навчилися добувати вогонь, вони відразу почали готувати на ньому страви. Донині збереглися рецепти Стародавніх Китаю та Єгипту.
20 жовтня - Міжнародний день авіадиспетчера. Свято заснували після того, як у столиці Нідерландів створили всесвітнє об'єднання спілок авіаційних диспетчерів (IFATCA). Головна його мета - сприяти розвитку інтересів професії.
Також 20 жовтня - Всесвітній день боротьби із захворюванням на рак молочної залози. 2005 року президент України підписав відповідний документ. На жаль, рак грудей займає перше місце в світі серед онкозахворювань. Найчастіше він вражає жінок. Щорічно лише в Україні реєструють майже 15 тисяч жіночого населення.
А ще 20 жовтня - Всесвітній день профілактики остеопорозу. Він був створений з ініціативи Національного товариства остеопорозу у Великій Британії за рішенням ВООЗ. Це невиліковне прогресуюче захворювання, яке вражає опорно-рухову систему, деформує та знижує щільність кісток, через це вони втрачають міцність.
20 жовтня - Міжнародний день кредитних спілок. Свято існує дуже давно, вперше його відсвяткували 1927 року за ініціативи американської Ліги кредитних спілок у Масачусетсі.
Яке сьогодні, 20 жовтня, церковне свято
20 жовтня в церковному календарі – день пам'яті мучеників Юліана і Кесарія. Вони постраждали за часів правління імператора Клавдія I. Кесарія прийшов в місто Теракінію, де побачив язичницькі жертви і затоптав їх ногами. Його відразу ув'язнили, а потім силою привели до язичницьків ідолів. Капище обрушилося і поховало під собою жерців. В цьому діянні до нього приєднався Юліан. За це їх кинули в море, де тіла виловили християни і поховали.
Іменини: як назвати дитину, яка народилася 20 жовтня
Які сьогодні іменини: Сергій, Олександра, Святослава.
Талісманом людини, народженої 20 жовтня є лазурит. Люди давно звернули увагу на цей камінь та вважали його магічним. Лазурит найбільше підходить людям, які хочуть отримати везіння в усьому.
В цей день народилися:
- 1888 рік — історик української драматичної літератури й театру, викладач Яків Мамонтів;
- 1949 рік — український легкоатлет Валерій Борзов.
Що не можна робити в цей день
- Не варто легко одягатися, тому що можна захворіти.
- Не працюйте з тістом - випічка не вийде.
- Не розповідайте сон, який приснився в ніч проти 20 жовтня.
Народні прикмети і традиції на 20 жовтня
Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на сьогоднішній день:
- дивилися, який сьогодні день: випав перший сніг, то 22 листопада можна чекати на зиму;
- на березі і дубі ще є листя - зима буде холодною;
- гарна погода - такою вона буде ще 3 тижні.
В народі 20 жовтня називали Сергіїв день або Сергій Зимовий. Жінки цього дня обов'язково надягали нові шапки чи хустки. Вірили, що тоді весь рік не буде боліти голова.
Погода на сьогодні, 20 жовтня
Сьогодні, 20 жовтня, в Києві хмарно, весь день дощитиме. У Львові ясно, без опадів. У Харкові похмура погода, весь день йтиме дрібний дощ, може посилитися до вечора. В Одесі хмарно з проясненнями, без опадів.
Температура повітря в Києві +9 вдень та +3 вночі. У Львові +10 вдень та +2 вночі. У Харкові +8 вдень та +6 вночі. В Одесі +12 вдень та +8 вночі.
Пам’ятні дати 20 жовтня
Календар важливих подій в Україні та світі за 20 жовтня:
- 1803 рік — Сенат США ратифікує покупку штату Луїзіана;
- 1818 рік — Велика Британія та Сполучені Штати Америки встановлюють межу по 49-ій паралелі між Канадою і США;
- 1865 рік — місцем розташування уряду Канади затверджують Оттаву;
- 1868 рік — В Києві створюють перший в Україні приватний комерційний банк;
- 1911 рік — норвезький полярний дослідник Руаль Амундсен з чотирма товаришами вирушає до Південного полюсу Землі з Китової бухти у східній частині моря Росса;
- 1916 рік — у Севастополі вибухає лінкор "Імператриця Марія";
- 1918 рік — Польські делегати Львівської міської ради проголошують про приєднання Львова до Польщі;
- 1924 рік — у Харкові відкривають першу в УСРР радіостанцію;
- 1930 рік — більшовики розстрілюють генерала-хорунжого УНР Юрія Тютюнника;
- 1939 рік — народився український письменник, державний і громадський діяч Леонід Вернигора;
- 1944 рік — відбувається перший бойовий виліт японських камікадзе;
- 1945 рік — внаслідок всенародного плебісциту Монгольська Народна Республіка підтверджує намір залишатись незалежною державою;
- 1945 рік — вперше жінкам Французької республіки надають виборче право;
- 1947 рік— комісія з розслідування антиамериканської діяльності починає слухання щодо проникненню комуністів до Голлівуду;
- 1953 рік — в США виходить в світ антиутопія Рея Бредбері "451 градус за Фаренгейтом";
- 1959 рік — Степана Бандеру ховають на мюнхенському цвинтарі Вальдфрідгоф;
- 1968 рік — на Олімпійських іграх в Мехіко перемогу в стрибках у висоту з результатом 2 метри 24 сантиметри здобуває американець Річард Фосбері, котрий демонструє новий спосіб подолання висоти — спиною до планки;
- 1993 рік — Парламент Естонії приймає заяву, в якій засудив комуністичну політику геноциду в Україні;
- 1999 рік — знаходять замороженого мамута;
- 2007 рік — прем'єра в Україні серії "Obsoletely Fabulous" мультсеріалу Футурама.