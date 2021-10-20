20 жовтня: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

Сонячна погода на Сергія Зимового означає, що тепло буде ще три тижні.

Який сьогодні день

У середу, 20 жовтня, у світі відзначають Міжнародний день авіадиспетчера, Міжнародний день кухаря і кулінара, Всесвітній день боротьби з остеопорозом та Міжнародний день лінивця.

В Україні цього дня відзначають Всеукраїнський день боротьби з захворюванням на рак молочної залози.

Пам'ятні дати 20 жовтня

1803 — Сенат США ратифікував покупку штату Луїзіана.

1818 — Велика Британія та Сполучені Штати Америки встановили межу по 49-ій паралелі між Канадою і США.

1865 — місцем розташування уряду Канади затверджена Оттава.

1868 — В Києві створений перший в Україні приватний комерційний банк.

1916 — у Севастополі вибухнув лінкор "Імператриця Марія", сотні загиблих.

1918 — Польські делегати Львівської міської ради проголосили про приєднання Львова до Польщі.

1924 — у Харкові відкрито першу в УСРР радіостанцію.

1945 — вперше жінкам Французької республіки надано виборче право.

1953 — в США вийшла в світ антиутопія Рея Бредбері "451 градус за Фаренгейтом".

Рей Бредбері / Associated Press

1959 — Степана Бандеру поховали на мюнхенському цвинтарі Вальдфрідгоф.

Церковне свято сьогодні 20 жовтня

20 жовтня православна церква відзначає пам'ять двох святих, що носили ім'я Сергій - преподобного Сергія Печерського та преподобного Сергія Вологодського.

Преподобний Сергій Печерський, жив в 13 столітті. Головним його подвигом називають повне зречення від власної волі і досконалий послух настоятеля. За це Сергій отримав прізвисько слухняно.

Інший святий - Сергій Нуромський, або Вологодський, жив в 14-15 століттях. За переказами, він був греком за походженням і прийшов до Русі, щоб стати учнем Сергія Радонезького, про духовні подвиги якого багато чув. Через деякий час Сергій з благословення свого настоятеля пішов на північ, на річку Нурмі, щоб віддатися там самоті. Там йому довелося пережити бісівські спокуси і напад розбійників, від яких зміг врятуватися дивом молитви. Поступово навколо Сергія почали збиратися паломники, і утворилася Нуромська обитель.

Через багато років після своєї кончини преподобний Сергій Нуромський з'явився благочестивій людині Никифору і велів розчистити свою могилу. Никифор вважав це чудо звичайним сном і в покарання втратив здатності рухатися. Лікування він отримав тільки біля труни святого. Коли могилу Сергія все ж привели в порядок, біля неї почали відбуватися зцілення.

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Що не можна робити цього дня​​​

Цього дня господині за повір’ями не повинні працювати з тістом — вірили, що випікання або інші приготування можуть принести нещастя, причому всім рідним і близьким.

Також сьогодні не варто сперечатися та конфліктувати, адже це може погано закінчитися.

Прикмети на 20 жовтня

Згідно з традицією, з самого ранку на Сергія Зимового годували спочатку домашню худобу, і лише після цього за сніданком збиралася вся родина. Вважалося, що тоді тварини — від коня і корови до кота і собаки — не будуть хворіти і стануть приносити більше користі.

Також побутував обряд, за яким піч мав розтопити наймолодший у сім’ї — тоді тепло і затишок залишаться в хаті на всю зиму.

Поки водойми не покрилися кіркою льоду дбайливі господарі поспішали опустити на дно озера, річки або виру бочки з засоленими огірками. Відомо, що під льодом температура води ніколи не опускається нижче + 4С і завжди залишається стабільною. Складно знайти кращі умови для зберігання солоних огірків. Навесні бочки діставали з води і на столі з’являлися смачні просолені огірки. Вигляд у них був такий, як ніби їх щойно зняли з грядки. Та й на смак такі огірки були набагато краще, ніж ті, що зберігалися в льохах.

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Сніг 20 жовтня – зима буде ранньою.

Сонячна погода на Сергія Зимового означає, що тепло буде ще три тижні.

Блідий місяць – чекайте дощу.

Іменини 20 жовтня

День ангела (іменини) сьогодні, 20 жовтня, святкують: Йосип, Михайло, Микола, Пелагея, Сергій, Юліан.

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