Зимова підтримка: Бербок анонсувала новий пакет допомоги українцям

Фінансова допомога буде спрямована на екстрені заходи зимової підтримки населення, а не на енергетичний сектор

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок здійснила восьмий візит в Україну з початку повномасштабної війни. Вона пообіцяла виділити додаткові 300 мільйонів євро допомоги на майбутній зимовий період.

Про це повідомило видання Rhein Zeitung.

Під час спільної пресконференції з українським колегою Андрієм Сибігою Бербок зазначила, що ці кошти будуть використані, зокрема, для забезпечення паливом українців, які проживають у прифронтових районах.

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Міністерка закордонних справ Німеччини наголосила на необхідності забезпечення українців усім необхідним для захисту від зимових холодів. Вона підкреслила, що додаткова фінансова допомога буде спрямована на екстрені заходи зимової підтримки населення, а не на енергетичний сектор.

Бербок додала, що Путін свідомо намагається зруйнувати життєво важливу інфраструктуру, бомбардуючи електростанції та руйнуючи лінії електропередач. Наразі зруйновано майже дві третини енергетичної інфраструктури України, нагадала німецька міністерка.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в "Укренерго" назвали сценарії, що передбачає найгірший перебіг зими.