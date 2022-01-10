200 тис. заражених українців за добу і кожен 20-й в лікарні: медик зробив невтішний прогноз через появу "Дельтакрону"

200 тис. заражених українців за добу і кожен 20-й в лікарні: медик зробив невтішний прогноз через появу "Дельтакрону"

Новий штам коронавірусу "Дельтакрон" може призвести до нової хвилі коронавірусу і стати серйозним викликом для світу, каже лікар Тарас Жиравецький.

Якщо до України потрапить новий штам "Дельтакрон", то він, ймовірно, спровокує нову хвилю коронавірусу. Таким чином це може призведе до 200 тисяч нових випадків інфікування за добу, з них - 10 тисяч (тобто 5% заражених), ймовірно, потраплять до стаціонару.

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Таку думку висловив на своєму каналі в Telegram лікар, радник мера Львова з медичних питань Тарас Жиравецький.

"Штам "Дельтакрон" - це суміш двох штамів: "Дельти" та "Омікрону". Він швидко поширюється, а також має важкий перебіг. Вперше його зафіксували на Кіпрі і відповідно 25 людей захворіли, з них 11 потрапили до стаціонару. Тому це може бути досить серйозним викликом для світу, якщо цей штам буде поширюватися", - пояснює медик.

За його словами, потрапляння "Дельтакрону" в Україні може призвести до нового спалаху коронавірусу.

"Тому у такій ситуації, якщо штам "Дельтакрон" прийде в Україну, то ми можемо мати до 200 тисяч нових випадків за добу і з них 10 тисяч може потрапляти в стаціонар, тобто кожен 20-й (5%) може потрапляти в стаціонар і це може бути новим викликом для нової хвилі", - каже Тарас Жиравецький.

Медик сподівається, що більшість українців, які ще не хворіли на COVID-19, перехворіють на легший штам коронавірусу "Омікрон", який зараз домінує у світі з великою кількістю інфікованих, але з невеликою кількістю госпіталізацій.

"Сподіваємося, що все ж буде оптимістичний сценарій, що до нас прийде "лайтовий" штам "Омікрон", від якого госпіталізацій є значно менше і таким чином 5-6 мільйонів українців, які ще не перехворіли - перехворіють за 2-3 місяці і це вже буде остання потужна хвиля. Після цього вже теоретично якихось хвиль не має бути, якщо не з'явиться штам, який буде "пробивати" імунітет, наприклад на 50%. Тобто, якщо 50% перехворілих будуть знову хворіти з якимось новим незрозумілим штамом, то це для нас, для усього світу, буде новим викликом. Поки що такого немає", - підсумував Тарас Жиравецький.

Нагадаємо, новий варіант коронавірусу зафіксували на Кіпрі. Науковці кажуть, що наразі зарано прогнозувати, чи зможе "Дельтакрон" перевищити за рівнем заражень "Дельту" і "Омікрон".

Зазначимо, в усьому світі циркулюють різні штами. Від початку пандемії найбільше занепокоєння у вчених викликали такі варіанти коронавірусу:

штам L (2019-nCOV), вперше виявили в китайському місті Ухань.

(2019-nCOV), вперше виявили в китайському місті Ухань. "Альфа" (B.1.1.7), вперше виявили у Британії;

"Бета" (B.1.351), вперше виявили у Південній Африці;

"Гамма" (P.1), вперше виявили у Бразилії;

"Дельта" (B.1.617.2), вперше виявили в Індії;

"Дельта плюс" (AY.4.2), вперше виявили у Росії;

"Омікрон" (B.1.1.529), вперше виявили у ПАР;

IHU (B.1.640.2), вперше виявили у Франції;

"Дельтакрон" вперше виявили на Кіпрі.

Детальніше дізнатись про ці штами можна тут.

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