«200+ тисяч у СЗЧ»: Федоров назвав головні провали нинішньої мобілізації

Федоров про мобілізацію / © Офіс президента України

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Першочерговим завданням реформи мобілізації має стати розв’язання проблеми самовільного залишення частин (СЗЧ).

Про це заявив колишній міністр оборони Михайло Федоров під час прямого ефіру з громадським діячем та своїм колишнім радником Сергієм Стерненком.

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«Перше — це вирішення питання з СЗЧ, тому що якщо в тебе в СЗЧ 200+ тисяч, а ти постійно шукаєш нових людей, логіка мобілізації не дуже працює», — каже ексміністр.

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Другою проблемою Федоров назвав велику кількість людей в розшуку, і вся державна машина працює над тим, щоб шукати і мобілізовувати цих людей.

Ексміністр стверджує, що його реформа повинна була змінити саму філософію комунікації держави з людьми, забезпечити якісне навчання та можливість рекрутингу з правом вибору підрозділу.

«Ми мали запустити певні етапи, що в тебе не 2 млн в розшуку, а в тебе велика кількість людей, які знають, що вони потрапили під мобілізацію і для них створені всі умови, щоб пройти службу. Всі інші в цей час можуть спокійно працювати на економіку нашої країни. Це змінить підходи до того, як ми спілкуємось з людьми, як ми їх навчаємо, як вони обирають підрозділ. Країна почне працювати економічно і не буде великої кількості людей у розшуку», — підсумував він.

Раніше Михайло Федоров відповів, чи продовжить боротьбу за посаду міністра оборони.

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