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«200+ тисяч у СЗЧ»: Федоров назвав головні провали нинішньої мобілізації
Михайло Федоров розповів про те, якою мала бути його реформа мобілізації.
Першочерговим завданням реформи мобілізації має стати розв’язання проблеми самовільного залишення частин (СЗЧ).
Про це заявив колишній міністр оборони Михайло Федоров під час прямого ефіру з громадським діячем та своїм колишнім радником Сергієм Стерненком.
«Перше — це вирішення питання з СЗЧ, тому що якщо в тебе в СЗЧ 200+ тисяч, а ти постійно шукаєш нових людей, логіка мобілізації не дуже працює», — каже ексміністр.
Другою проблемою Федоров назвав велику кількість людей в розшуку, і вся державна машина працює над тим, щоб шукати і мобілізовувати цих людей.
Ексміністр стверджує, що його реформа повинна була змінити саму філософію комунікації держави з людьми, забезпечити якісне навчання та можливість рекрутингу з правом вибору підрозділу.
«Ми мали запустити певні етапи, що в тебе не 2 млн в розшуку, а в тебе велика кількість людей, які знають, що вони потрапили під мобілізацію і для них створені всі умови, щоб пройти службу. Всі інші в цей час можуть спокійно працювати на економіку нашої країни. Це змінить підходи до того, як ми спілкуємось з людьми, як ми їх навчаємо, як вони обирають підрозділ. Країна почне працювати економічно і не буде великої кількості людей у розшуку», — підсумував він.
Раніше Михайло Федоров відповів, чи продовжить боротьбу за посаду міністра оборони.