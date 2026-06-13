2000 на медичне обстеження: в які терміни слід використати гроші, бо «згорять»

Гроші. / © Національний банк України

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В Україні від січня діє масштабна національна програма «Скринінг здоров’я 40+». На обстеження держава виділяє 2 тис. грн. Втім, тепер діють чіткі терміни, під час яких варто використати ці кошти.

Що відомо і коли потрібно використати гроші, читайте у матеріалі ТСН.ua.

У Міністерстві охорони здоров’я закликали українців, які вже оформили і отримали 2 тис. грн у межах програми не зволікати з візитом до лікаря. Адже тепер для використання цих коштів діють чіткі часові обмеження. Інакше гроші автоматично повернуться до державного бюджету.

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Які терміни діють для проходження обстеження?

Міністерство охорони здоров’я встановило такі дедлайни для зарахованих коштів:

якщо кошти отримано до 1 травня 2026-го: пройти повне обстеження та розрахуватися за нього необхідно до 30 червня цього року;

якщо заявку подано після 1 травня 2026 року: гроші будуть доступні на рахунку рівно два місяці від моменту їхнього фактичного зарахування.

Що відомо про програму

Завдяки національній програмі «Скринінг здоров’я 40+» українці та українки, вік яких понад 40 років, можуть пройти обстеження і вчасно виявити ризик хронічних хвороб. Вартість скринінгу покриває держава.

Для проходження чекапу можна обрати будь-яку установу з-поміж 2 089 медичних закладів, які беруть участь у проєкті по всій країні. Ознайомитися зі списком лікарень та записатися на прийом можна на офіційному порталі: screening.moz.gov.ua.

Нагадаємо, терміни програми «Національний кешбек» також добігають до кінця. Накопичені кошти за програмою потрібно використати до кінця місяця — 30 червня. Інакше вони автоматично повернуться до державного бюджету.

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