2000 набоїв, пістолети і гранати: в Івано-Франківській області затримали водія з арсеналом зброї (фото)

2000 набоїв, пістолети і гранати: в Івано-Франківській області затримали водія з арсеналом зброї (фото)

41-річний мешканець Чернівців намагався перевезти зброю та боєприпаси.

У неділю, 6 березня, в Коломийському районі Івано-Франківській області поліцейські і СБУ затримали водія із арсеналом зброї та боєприпасів.

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Про це повідомили у пресслужбі поліції області.

"На блокпості в Коломийському районі співробітники Коломийського районного відділу поліції, спільно з працівниками СБУ в Івано-Франківській області для перевірки документів зупинили автомобіль Lexus, яким керував 41-річний мешканець Чернівців", - йдеться у повідомленні.

Під час перевірки в салоні та в багажному відділенні автомобіля правоохоронці виявили арсенал зброї, а саме: три одиниці вогнепальної зброї, понад 2000 набоїв різного калібру, низку вибухових речовин та пристроїв, а також комплектувальні частини до різних моделей зброї.

Наразі поліцейські встановлюють, звідки у підозрюваного зброя і боєприпаси.

Слідчі затримали фігуранта, а речові докази вилучили та відправили на експертне дослідження.

Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

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