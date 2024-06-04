2014 року разом із чоловіком втекла до Москви: СБУ повідомила про підозру дружині екснардепа-зрадника

Служба безпеки повідомила про підозру у державній зраді дружині екснардепа від забороненої "Партії регіонів" Ігоря Маркова Інесі.

Про це інформує СБУ.

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"Наразі вона є співвласницею російської ІТ-компанії, яка розробляє програмне забезпечення для бойової авіації РФ. У 2014 році фігурантка та її чоловік виїхали до Москви, де наразі переховуються від правосуддя та сприяють війні рф проти нашої держави", — йдеться у повідомленні.

За даними слідства, ще до повномасштабного вторгнення Росії Маркова заснувала в Росії так званий "Інженерний центр інформаційно-аналітичних систем".

Серед його співзасновників — підсанкційний російський співак Григорій Лепс, який виступає на підтримку війни проти України. На замовлення корпорації "Ростех" компанія зрадниці розробляє бортові системи для бойових гелікоптерів російської авіації. Зокрема, йдеться про КА-52 "Алігатор" та Мі-28Н "Нічний мисливець".

Слідчі задокументували, що від початку повномасштабного вторгнення Путіна її компанія поставила для російської армії програмних продуктів на понад 100 млн рублів.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Інесі Марковій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Крім того, за матеріалами СБУ, суд наклав арешт на її комерційну нерухомість, приватний будинок та земельну ділянку в Одесі на загальну суму понад 250 млн грн.

У СБУ додають, що у травні 2023 року СБУ повідомила чоловіку фігурантки Ігорю Маркову про підозру одразу за трьома статтями Кримінального кодексу України, серед яких – держзрада.

Нагадаємо, СБУ затримала агента РФ, який готував теракти проти військкомів ТЦК у Запоріжжі і шпигував за підстанціями.

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