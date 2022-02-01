Податки 2022 в Україні: за що прийдеться сплачувати українцям? / Pexels

Всі податки 2022 року: за що доведеться викласти купу грошей українцям

Всі податки 2022 року: за що доведеться викласти купу грошей українцям

2022 року розмір більшості податків було збільшено, також з’явилися інші нововведення. ТСН.ua розбирався, скільки 2022 року потрібно буде сплатити податків і що нового чекає на українців?

Податки 2022 року і так званий “ресурсний закон”

Від 1 січня 2022 року набрав чинності так званий “ресурсний закон”, згідно з яким нараховуються певні податки і збільшуються деякі наявні.

Згідно з ним, запровадили нову систему оподаткування сільгоспвиробників і ввели поняття “мінімальне податкове зобов’язання”.

Тобто, власник сільгоспземлі повинен сплачувати до держбюджету 5% на рік від вартості землі.

Якщо ж сума всіх податків, які сільгоспвиробник сплачує (сюди входять податок на прибуток, податок на землю та єдиний податок), виходить меншою за МПЗ (мінімальне податкове зобов’язання), різницю прийдеться доплатити.

Податок із продажу нерухомості

Від 1 січня 2022 року згідно з тим же “ресурсним законом” з різниці між сумою продажу фізичною особою третього і наступних об’єктів нерухомості за один рік та ціною, яка перейшла до продавця, потрібно сплатити до бюджету 18%.

Раніше оподатковувався дохід, отриманий з продажу другого і наступних об’єктів за рік. Ставка становила 5%.

Податок із продажу городини

Податок з продажу городини 2022 / Pexels

2022 року фізичним особам доведеться сплачувати 18% за податок з доходів, які були отримані внаслідок продажу вирощених продуктів (якщо ця сума перевищує 12 мінімальних заробітних плат — мінімальна зарплата 6 500 гривень від 1 січня 2022 року).

Податок на авто

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Закон №5600 розширив перелік власників автомобілів, які повинні віддати до бюджету гроші:

якщо автомобілю менше 5 років;

якщо автомобіль коштує понад 200 мінімальних заробітних плат (до цього сплачували у разі, якщо сума перевищувала 375 мінімальних зарплат).

Раз на рік потрібно сплатити податок у розмірі 25 тисяч гривень. Якщо за перші 90 днів власник авто не заплатив цю суму, вона збільшиться на 10%, а потім на 20%.

Податки 2022 року і відрахування із зарплати

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У грудні 2021 року розмір мінімальної заробітної плати зріс до 6 500 гривень. Водночас зросли і відрахування (1 267,50 гривні). Планується, що від жовтня 2022 року мінімальна зарплата знову зросте (до 7 600 гривень), а відрахування становитимуть вже 1 306,50 гривні. На що йдуть гроші:

18% на ПДФО (податок на доходи фізосіб);

1,5% військовий збір.

Податок на нерухомість

Податок на нерухомість 2022 / Pexels

Ставка податку на нерухомість також збільшилася 2022 року. Тепер за 1 кв. м потрібно сплатити 97,5 гривні. За які “зайві метри” українці повинні сплачувати кошти:

якщо одна людина прописана в приватному будинку площею понад 120 кв. м;

якщо одна людина проживає в квартирі площею понад 60 кв. м;

якщо приватний будинок з квартирою разом мають площу 180 кв. м.

Як зросли податки для ФОП 2022 року

Зі зростанням розміру мінімальної заробітної плати змінилися також показники податків для ФОПів. До 1 жовтня 2022 року підприємці повинні будуть сплатити:

Єдиний соціальний внесок (1 430 грн) + Єдиний податок (128,1 грн) для ФОП 1-ї групи;

Єдиний соціальний внесок (1 430 грн) + Єдиний податок (1 300 грн) для ФОП 2-ї групи;

Єдиний соціальний внесок (1 430 грн) + 5% з доходу + 3% з доходу і ПДВ для ФОП 3-ї групи.

Чи очікуються нові податки 2022 року?

Депутати заговорили про можливість введення нового податку на газовані напої, який в народі вже охрестили “податок на цукор”. Так, голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування України Михайло Радуцький в своєму Telegram і Facebook заявив, що в розвинених країнах вже давно існує подібний вид оподаткування, і він допоміг спонукати виробників зменшити кількість цукру в своїх напоях.

Гроші, отримані з податку, тоді підуть на різноманітні програми лікування та профілактики діабету, а також на шкільне харчування.