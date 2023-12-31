"2024 не буде легким": Залужний привітав військових з Новим роком

Головком ЗСУ нагадав, що "боротьба за свободу та майбутнє наших дітей продовжується".

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний привітав українських військових з Новим роком.

Своє звернення він опублікував у соцмережах.

"Дорогі бойові побратими і посестри. Минає 2023 рік. Ще один надскладний рік нашої боротьби за свою землю та свободу. Це був рік, коли Україна вистояла. Вистояла завдяки вам – українським солдатам і матросам, сержантам і офіцерам. Завдяки кожному з вас", – наголосив головком ЗСУ.

Він подякував українським військовим за стійкість і самовідданість.

"Схиляю голову перед українськими воїнами, які загинули в боях за Батьківщину. Вони назавжди у наших серцях", – додав генерал.

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Залужний попередив, що 2024 рік не буде легким, адже боротьба за свободу та майбутнє наших дітей продовжується.

"Вірю, що ми з гідністю пройдемо усі випробування та крок за кроком продовжимо наближати нашу Перемогу!

Всіх, хто зараз у бою, на спостережному пункті, веде розвідку чи нищить ворога дроном. Хто тримає удар та завдає його у відповідь. Рідних і близьких наших воїнів. Всіх, хто вірить і допомагає Збройним Силам України – з Новим Роком", – підсумував головнокомандувач ЗСУ.

Нагадаємо, президент Зеленський на Ставці підбив воєнні підсумки року і розповів про висновки і прогнози.

Раніше голова СБУ Василь Малюк у новорічному вітанні відкрив секрет морського дрона, що вразив Кримський міст..

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