2024 року зміняться правила проходження медогляду: в МОЗ розповіли, що потрібно про це знати

Від 1 жовтня 2024 року зміняться деякі вимоги щодо організації та проведення профілактичних медичних оглядів для працівників певних професій.

Громадська сфера та інфекційні захворювання

Основні зміни 2024 року торкнуться переліку організацій, професій та виробництв, до роботи в яких не допускаються невакциновані люди або люди з певними інфекційними захворюваннями.

Зокрема, змінять перелік самих інфекційних захворювань. До них додадуть ті, що можуть спричинити надзвичайні ситуації в системі громадського здоров'я. Також виключать деякі з тих, що передаються від людини до людини.

Варто зауважити, коли йдеться про працівників громадської сфери, то вакцинування, інфікування певними збудниками, стан здоров'я важливі не лише для них самих, але й для тих людей, з якими вони контактують. Тому в МОЗ існує окремий наказ, де визначено правила проходження ними медогляду.

Обстеження, які стануть обов'язковими

Найбільших змін зазнає перелік обов'язкових обстежень. Його вирішили доповнити обов'язковими інструментальними (ЕКГ, вимірювання артеріального тиску), лабораторними (глюкоза крові, загальний аналіх крові і сечі) та фізикальними обстеженнями.

Враховуючи, що діяльність деяких працівників тісно пов'язана із щоденним контактом з людьми, також до переліку лікарів-специалістів, висновки яких потрібно отримати під час медогляду, додадуть лікаря-психіатра.

Якщо говорити про бактеріологічні дослідження (мазок на стафілокок, кишкова група), то вони стануть обов'язковими лише для тих працівників, які безпосередньо контактують з продуктами харчування під час виготовлення та реалізацією.

А ось рентгенологічне обстеження органів грудної клітини або флюорографія буде проводитися виключно за наявності факторів ризику наявності у працівника туберкульозної інфекції. Після проведення анкетування.

Якщо під час виконання своїх професійних обов'язків працівник ризикує інфікуватися або/та може інфікувати інших людей тими інфекційними хворобами, які потребують специфічної профілактики, він буде зобов'язаний вакцинуватися. Від жовтня 2024 року працівників, які не мають відповідного щеплення, до роботи допускати не будуть.