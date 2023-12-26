2024 "воєнний" рік відрізнятиметься від 2023-го — Залужний

Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний впевнений, що наступний рік відрізнятиметься від 2023-го з огляду на зміну технологій ведення війни.

Про це він сказав під час брифінгу 26 грудня.

"2024 рік не просто буде відрізнятись, він має відрізнятись, бо інакше нас чекає те, про що я писав у статті. Відповідно ми ці проблеми знайшли, і знайшли уже десь 90% рішень цих питань, які потрібно буде обов’язково вирішити, щоб у наступному році діяти більш ефективно і найголовніше – зберегти людей", - сказав головнокомандувач.

Залужний запевнив, що партнери також підтримують рішення України: "Тож можу вас запевнити, що наступний рік буде відрізнятися… Ми принаймні для цього усе робимо".

Водночас головнокомандувач зазначив, що змушений визнати, що противник не відстає від ЗСУ, і нині триває досить потужне протистояння з використанням різних технологій.

Нагадаємо, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 26 грудня в ефірі телемарафону відповів на запитання щодо нового законопроєкту про мобілізацію та військовий облік в Україні. Він, зокрема прокоментував заяву президента Володимира Зеленського, що Генштабу ЗСУ для успішного ведення бойових дій потрібно мобілізувати ще 450-500 тисяч осіб та питання щодо мобілізації осіб з інвалідністю. ТСН.ua зібрав коментарі Головнокомандувача ЗСУ.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Залужний в прямому ефірі заговорив про мобілізацію!"

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