2025-й став найсмертоноснішим для цивільних в Україні – ООН

Війна в Україні

За даними ООН, 2025 рік став найсмертоновнішим роком від початку повномасштабної війни. Це сталося через інтенсивні бойові дії, удари дронами та атаки по енергетичній інфраструктурі.

Про це йдеться у звіті Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні (HRMMU).

Росія посилює агресію

Як зазначається, загинуло 2514 цивільних осіб, ще 12 142 — було поранено. Загальна кількість убитих та поранених цивільних осіб у 2025 році була на 31% вищою, ніж у 2024 році (2088 загиблих, 9138 поранених) та на 70% вищою, ніж у 2023 році (1974 загиблих, 6651 поранений).

Більшість жертв, стверджують у HRMMU, фіксується на території, контрольованій урядом, внаслідок атак РФ. Показник становить 97% (2395 загиблих та 11 751 поранених).

«Збільшення кількості жертв серед цивільного населення на 31 відсоток порівняно з 2024 роком свідчить про помітне погіршення стану захисту цивільного населення. Наш моніторинг показує, що це зростання було зумовлене не лише посиленням бойових дій вздовж лінії фронту, але й розширенням використання далекобійної зброї, яка наражала цивільне населення по всій країні на підвищений ризик», — сказала Даніель Белл, голова HRMMU.

Ключові факти:

найсмертоносніший напад РФ 2025 року — удар по Тернополю 19 листопада, коли Росія вбила щонайменше 38 мирних жителів, зокрема — 8 дітей. Десять сімей втратили щонайменше двох членів кожна. Щонайменше 99 інших, зокрема 17 дітей, отримали поранення;

найбільша підтверджена кількість жертв серед цивільного населення у Києві — обстріл столиці 31 липня, коли РФ вбила 32 мирних жителів, серед яких п’ятеро дітей. Поранень зазнали 170 осіб (зокрема 17 дітей);

відновлення атак на критину інфраструктуру спричинило тривал тривалі перебої з електропостачанням, оскільки температура знизилася у січні 2026 року;

Фахівці застерігають, що за умови падіння температури до мінус 15 градусів Цельсія, перебої з електропостачанням, водопостачанням та опаленням наражають цивільне населення по всій країні на підвищений ризик.

Раніше йшлося про те, скільки людей Україна втратить через війну. Справа в тім, що зараз в Україні діє режим обмеженого доступу до демографічної статистики. Від 2022 року Держстат припинив оприлюднювати дані про смертність за статтю та віком, адже це — статегічна інформація, яку не має знати ворог.

«Тільки після нового перепису населення ми зможемо чесно і науково обґрунтовано назвати цифру демографічних втрат України», — підсумував експерт.