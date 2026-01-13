- Дата публікації
2025-й став найсмертоноснішим для цивільних в Україні – ООН
2025 року в Україні кількість жертв серед мирного населення різко зросла.
За даними ООН, 2025 рік став найсмертоновнішим роком від початку повномасштабної війни. Це сталося через інтенсивні бойові дії, удари дронами та атаки по енергетичній інфраструктурі.
Про це йдеться у звіті Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні (HRMMU).
Росія посилює агресію
Як зазначається, загинуло 2514 цивільних осіб, ще 12 142 — було поранено. Загальна кількість убитих та поранених цивільних осіб у 2025 році була на 31% вищою, ніж у 2024 році (2088 загиблих, 9138 поранених) та на 70% вищою, ніж у 2023 році (1974 загиблих, 6651 поранений).
Більшість жертв, стверджують у HRMMU, фіксується на території, контрольованій урядом, внаслідок атак РФ. Показник становить 97% (2395 загиблих та 11 751 поранених).
«Збільшення кількості жертв серед цивільного населення на 31 відсоток порівняно з 2024 роком свідчить про помітне погіршення стану захисту цивільного населення. Наш моніторинг показує, що це зростання було зумовлене не лише посиленням бойових дій вздовж лінії фронту, але й розширенням використання далекобійної зброї, яка наражала цивільне населення по всій країні на підвищений ризик», — сказала Даніель Белл, голова HRMMU.
Ключові факти:
найсмертоносніший напад РФ 2025 року — удар по Тернополю 19 листопада, коли Росія вбила щонайменше 38 мирних жителів, зокрема — 8 дітей. Десять сімей втратили щонайменше двох членів кожна. Щонайменше 99 інших, зокрема 17 дітей, отримали поранення;
найбільша підтверджена кількість жертв серед цивільного населення у Києві — обстріл столиці 31 липня, коли РФ вбила 32 мирних жителів, серед яких п’ятеро дітей. Поранень зазнали 170 осіб (зокрема 17 дітей);
відновлення атак на критину інфраструктуру спричинило тривал тривалі перебої з електропостачанням, оскільки температура знизилася у січні 2026 року;
Фахівці застерігають, що за умови падіння температури до мінус 15 градусів Цельсія, перебої з електропостачанням, водопостачанням та опаленням наражають цивільне населення по всій країні на підвищений ризик.
Раніше йшлося про те, скільки людей Україна втратить через війну. Справа в тім, що зараз в Україні діє режим обмеженого доступу до демографічної статистики. Від 2022 року Держстат припинив оприлюднювати дані про смертність за статтю та віком, адже це — статегічна інформація, яку не має знати ворог.
«Тільки після нового перепису населення ми зможемо чесно і науково обґрунтовано назвати цифру демографічних втрат України», — підсумував експерт.