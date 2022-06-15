21 червня в Амстердамі відбудеться благодійний телемарафон на підтримку України Embrace Ukraine — #StrivingTogether

У вівторок, 21 червня, у столиці Нідерландів — місті Амстердам, відбудеться міжнародний благодійний телемарафон на підтримку України Embrace Ukraine — #StrivingTogether.

Захід пройде напередодні засідання Європейської ради у Брюсселі і прагне консолідувати європейську аудиторію навколо теми готовності України стати частиною родини ЄС. Також у межах марафону збиратимуться кошти через глобальну фандрайзингову платформу UNITED24 — на закупку рентген-апаратів С-арки для закладів охорони здоров’я, що надають допомогу пораненим та постраждалим унаслідок повномасштабної війни рф в Україні.

Учасниками проєкту стануть легендарні зірки найпопулярнішого пісенного конкурсу Європи, а також політичні лідери, громадські активісти та діячі культури. Мітинг з нагоди телемарафону відбудеться на Музейній площі в Амстердамі о 20:00 (СЕТ, 21:00 за Києвом).

Трансляція телемарафону планується на провідних телеканалах країни, а також на Київстар ТБ та YouTube-каналах 1+1 і Atlas Festival.

«Це вже третій телемарафон, який ми організовуємо на підтримку України, і нині маємо дуже важливу місію — підкреслити чіткі наміри України бути в Європейському Союзі. Це потрібно для нашої Перемоги та для майбутніх поколінь українців, які наразі є свідками жахливої війни рф. Ми зібрали надпотужний лайнап зірок — найпопулярніших у своїх нішах, які, разом з тим, усіляко підтримують Україну. Ми хочемо достукатися до мільйонів глядачів у всьому світі, аби вони були з нами на цьому важливому шляху. А ще — щоб жодна людина на планеті за жодних обставин не забувала про війну, яка триває сьогодні фактично в центрі Європи», — коментує Ярослав Пахольчук, генеральний директор 1+1 media та співвласник Atlas Festival.

Серед артистів, які звертатимуться до багатомільйонної аудиторії з Музейної площі в Амстердамі, — переможці «Євробачення» Conchita Wurst та Emmelie de Forest, європейські зірки Blind Channel, S10 та Malik Harris. Учасниками заходу стануть українські суперзірки, які тричі принесли Україні перемогу на «Євробаченні» – Kalush Orchestra, Jamala та Ruslana, а також справжня легенда України та Європи – VERKA SERDUCHKA.

«Україна це європейська держава — територіально, історично, за демократичними поглядами та цінностями. Так само як і наша культура, мистецтво і традиції завжди були частиною європейського простору. Сьогодні ми всіма силами протистоїмо агресії з боку рф, виступаючи щитом для всієї Європи. Ми боремося за мир, свою незалежність, свободу та за демократичні цінності всього цивілізованого світу. Я вірю, що зараз ні в кого з наших цивілізованих країн-сусідів немає сумнівів у тому, що Україна є невід'ємною частиною Європи. Сьогодні наші митці, артисти, автори підкорюють сцени та екрани Європи, а з ними серця європейців. Тож цей захід вкотре відкриє для мільйонів глядачів культурну, талановиту, сильну, вільну Україну, яка має бути частиною ЄС на законних засадах», — додав Олександр Ткаченко, міністр культури та інформаційної політики України.

Знаково, що захід відбудеться саме в Нідерландах і саме 21 червня — напередодні зустрічі лідерів ЄС у Брюсселі 23-24 червня, де розглядатимуть питання надання Україні статусу держави-кандидата в члени ЄС.

«Наш третій телемарафон відбудеться у вирішальний час для майбутнього Європи. Час, коли Україна бореться не лише за свою свободу, суверенітет і територіальну цілісність, але і захищає спільні європейські цінності та всю Європу від російських загарбників. У цей час найважливіше політичне рішення, якого ми очікуємо, це надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС. Україна заслужила на нього. Телемарафон в Амстердамі спрямований на консолідацію підтримки України для перемоги у війні та юридичного закріплення європейського майбутнього нашої держави на саміті ЄС наприкінці червня», — прокоментував важливість заходу Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України.

Графічним символом проєкту, навколо якого будується вся візуальна комунікація, є анатомічне серце з мапою України, створене командою бренду FROLOV. Синьо-жовте серце є справжнім вічним двигуном і бʼється в такт з усім цивілізованим світом, даючи надію на світле майбутнє України в європейській сімʼї.

«Логотипом нашого бренду завжди було анатомічне серце. Воно і стало основою нашого благодійного проєкту FROLOV HEART. Ми запропонували майстрам з ручної вишивки показати своє бачення жовто-блакитного серця. Це символ нашої хоробрості, а також хоробрості наших воїнів, завдяки яким сьогодні ми маємо можливість продовжувати жити. Одна з наших майстринь запропонувала свою ідею та у комбінованих техніках бісером і нитками вишила закарбовану у серці жовто-блакитну Україну. Саме цей ескіз відгукнувся всім учасникам нашого проєкту найбільше. Тому що Україна зараз не лише у наших з вами серцях, а й у грудях кожного у світі, хто підтримує, допомагає та приймає сторону світла у цій війні», — засновник та креативний директор FROLOV Іван Фролов.

Головним медіапартнером телемарафону Embrace Ukraine — #StrivingTogether є найпопулярніше ранкове шоу країни «Сніданок з 1+1», що нині транслюється на телеканалах ТЕТ та 2+2 щоденно, а також в YouTube. В ефірі «Сніданку» з 16 червня відбуватиметься спеціальна благодійна акція, в межах якої глядачі можуть зробити донати через платформу UNITED24 та отримати унікальні тематичні подарунки від зірок.

Організатори телемарафону Embrace Ukraine — #StrivingTogether — один з найбільших медіахолдингів України 1+1 media, найбільший музичний фестиваль Східної Європи Atlas Festival. Партнери проєкту — Vodafone Ukraine, Mastercard Ukraine, «Ощадбанк» та ФК «Динамо Київ», головний медіапартнер — ранкове шоу «Сніданок з 1+1». Захід реалізується за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики та Міністерства закордонних справ.

Нагадаємо, раніше команди 1+1 media та Atlas Festival спільно з партнерами реалізували вже два благодійні телемарафони Save Ukraine — #StopWar, в межах яких було зібрано понад 50 000 000 грн благодійної допомоги.