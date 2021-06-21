21 червня: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

Цього дня — Всесвітній день йоги.

Який сьогодні день

21 червня — Міжнародний день йоги, Всесвітній день гідрографії , Всесвітній день гуманізму, Всесвітній день жирафа, Всесвітній день рукостискання, Свято музики, Міжнародний день скейтбордингу, День денного світла, День працівника служби контролю за регульованими цінами.

Міжнародний день йоги

Встановлений Генеральною Асамблеєю ООН в 2014 році. Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді звернувся до ООН із пропозицією 21 червня святкувати Міжнародний день йоги, оскільки це найдовший день в році (день літнього сонцестояння) у Північній півкулі і має особливе значення у багатьох частинах світу. Всі учасники з'їзду — 175 держав — разом підтримали пропозицію про заснування нової святкової дати.

Слід зазначити, що йога виключає будь-які різкі і активні рухи. Всі вправи виконуються повільно, максимально спокійно і цілком природно, без напрягу і зусиль над собою.

Всесвітній день рукостискань

Рукостискання – це традиційний жест, яким віталися чоловіки. Він прийшов із давніх-давен, а в наші дні його використовують і жінки.

Вважалося, коли чоловік подає праву руку для привітання, він підтверджує відсутність у ній зброї. А ось відмова від рукостискання означає недоброзичливе ставлення.

Всесвітній день музики

Всесвітній день музики (або Міжнародний день домашньої музики) започаткував міністр культури Франції Жак Ланг у 1982 році. Спочатку музичний фестиваль проводили лише в Парижі, але згодом його підхопили 120 країн світу.

Метою Всесвітнього дня музики є популяризація музичного мистецтва серед простого населення.

Всесвітній день гуманізму

Гуманізм – система побудови суспільства, яка ставить в пріоритет загальнолюдські цінності, права людини на щастя, свободу, особистий розвиток. Прихильники гуманізму прагнуть покращити світ за допомогою демократії, етики та людських здібностей.

Мета дня — привернути увагу суспільства до вагомості гуманізму, сприянню згуртуванню прибічників ідей гуманізму.

День ангела сьогодні

День ангела (іменини) сьогодні святкують Василь, Єфрем, Костянтин, Павло.

Яке православне (християнське) свято сьогодні

21 червня — День святого духа, Великомученика Феодора Стратилата, знайдення мощей благовірних князів Василія і Костянтина Ярославських, Преподобного Єфрема, патріарха Антиохійського, Преподобного Зосими Фінікійського, Ярославської і Урюпинської ікон Божої Матері.

День святого духа

У понеділок після Трійці святкують день Святого Духа. Це свято було встановлене Церквою в протидію вченню єретиків, що відкидали Божество Святого Духа і единосущность Його з Богом Отцем і Сином Божим.

Згідно з православним ученням, саме сходження Святого Духа на апостолів явило піклування Триєдиного Бога: Бог Отець творить світ, Бог Син спокутує людей від рабства дияволу, а Бог Дух Святий освячує світ через Церкву.

Які народні прикмети і традиції сьогодні

Традиції:

День літнього сонцестояння вважався одним із найбільш містичних у році. Вранці, предки збирали росу, умивалися нею, щоб зберегти молодість та красу.

Цього дня прокидалися на світанку і загадували бажання.

Зустріти світанок у День літнього сонцестояння – до здоров'я впродовж року.

У народі також вірили, що, аби привернути гроші та удачу, цього дня потрібно покласти під двері монету.

Православна церква 21 червня вшановує пам'ять великомученика Феодора Стратилата, Гераклійського. У народі день назвали Федір Колодезник. Цього дня вибиралося місце для майбутніх колодязів.

Прикмети:

За народним повір'ям, погода на Духів день визначає, якою вона буде усе літо.

Град на Федора обіцяє холодне літо, але, попри це, вдасться зібрати хороший урожай.

Сон проти 21 червня точно справдяться. А ось сновидіння, побачене вдень 21 червня, порожнє.

Що не можна робити цього дня

У Духів день заборонена будь-яка робота.

Також сьогодні не варто скаржитися, сваритися, робити те, що призводить до поганого настрою.

Ще не можна давати щось цінне у борг в цей день. Можуть не повернути.

Що сталося цього дня

524 — Годомар, король Бургундії, переміг галлів у битві під Везероном

1768 — гайдамаки, учасники Коліївщини, взяли штурмом місто Умань, яке обороняли барські конфедерати.

1963 — кардинал Джованні Монтіні обраний понтифіком Римської католицької церкви Папою Павлом VI

1971 — розкопуючи курган Товста Могила, український археолог Борис Мозолевський відкрив славнозвісну скіфську пектораль

Хто народився цього дня

1002 — Лев IX, Папа Римський.

1805 — Микола Закревський, український історик.

1806 — Еміль де Жирарден, французький журналіст, позашлюбний син генерала графа Олександра Жирардена. Був одружений з відомою письменницею Дельфіною де Жирарден.

1890 — Петро Франко, український письменник, командир авіазагону УГА (заг. 1941)

1897 — Юрій Кондратюк (Сергій Шаргей), інженер, конструктор, винахідник, теоретик ракетобудування українського походження .

1900 — Катерина Грушевська, культурологиня, етносоціологиня, фольклористка, перекладачка, донька Михайла Грушевського.

1905 — Жан-Поль Сартр, франузький письменник, філософ.

1935 — Франсуаза Саган, французька письменниця (†24 вересня 2004)

1946 — Євген Федорченко, український актор Львівського українського драмтеатру ім. М.Заньковецької, народний артист України

1955 — Мішель Платіні, французький футболіст, тричі володар «Золотого м'яча". Президент УЄФА від 2007

1970 — Тарас Чубай, український автор-виконавець, рок-музикант та композитор

1982 — Вільям, герцог Кембриджський, старший син Чарльза, принца Уельського та його першої дружини, нині покійної принцеси Діани, внук королеви Великої Британії Єлизавети IІ.

Associated Press

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