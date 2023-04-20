21 квітня — яке церковне свято в православному календарі

Яке завтра свято в церковному календарі і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 21 квітня, в православному календарі день пам’яті апостолів від 70-ти (Руф, Агав, Іродіон, Асинкрит, Флегонт і Ерм). Апостол Іродіон народився в місті Тарса, від язичників він стерпів чимало тортур і принижень. Постраждав за віру в Христа.

Коли розіп'яли апостола Петра, то Іродіона тоді закололи мечем. Інше апостоли були єпископами в різних містах. Померли вони страшною смертю від рук язичників.

Церковне свято 21 квітня — день пам'яті святителя Ніфонта

Народився він недалеко від Києва, цікавився чернечим життям з малих років. В юності тягнувся до духовного просвітлення. Коли померли його батьки, Ніфонт роздав все своє майно нужденним, а сам пішов у Печерський монастир.

Пізніше він став єпископом Новгородським, суворо дотримувався всіх церковних правил, примиряв князів, побудував чимало храмів. За те, що чинив опів незаконному шлюбу князя Святослава, його відправили у Печерський монастир в ув'язнення. Помер 1156 року.

Прикмети 21 квітня

Народні прикмети 21 квітня / Фото: Pexels

На річках ламається лід, значить буде хороший урожай злаків.

Йде дощ до хорошого врожаю зернових.

Червоний місяць на грозу.

Розлилися річки — в коров не буде молока.

Зацвіли яблуні і груші — потрібно вже сіяти овес.

Що завтра не можна робити

Не дозволялося наводити порядок в домі, тому що вважалося, що ця справа належить будинковому. Також намагалися не йти на риболовлю і не купувати домашню худобу.

Що можна робити завтра

Цього дня вже починало з'являтися багато комах, жуків, мух та павуків, вперше могли вилетіти метелики. Тому цей день вважався добрим для пасічників. Вже можна було працювати з бджолами.

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