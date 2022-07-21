21 липня 2022 року – цей день в історії, яке сьогодні народне свято та основні події

21 липня 2022 року – четвер. 148-й день війни Росії проти України. 202-й день року. Яке сьогодні, 21 липня, свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні день в Україні і світі

21 липня - Міжнародний день нездорової їжі. Часто нездорову їжу дієтологи називають "пустими калоріями". Вона навантажує організм людини великою кількістю солі, цукру, жирів, але містить дуже мало мінералів, вітамінів та харчових волокон. Таку їжу не рекомендовано додавати до свого раціону. Однак існує один день в році, коли можна дозволити собі її споживати. І це саме 21 липня.

21 липня - яке сьогодні свято в церковному календарі

21 липня - день пам'яті великомученика Прокопія / Фото: commons.wikimedia.org

21 липня в церковному календарі – день пам'яті великомученика Прокопія. Його ще називають Прокопій Скитопольський. Він народився в Єрусалимі, жив в IV столітті. Був читцем в церкві в Скитополі (сьогодні Бейт-Шеан в Ізраїлі). Все своє життя вивчав Святе Письмо і жив дуже благочестивим життям.

Пам’ятні дати 21 липня

Календар важливих подій в Україні та світі на сьогодні, 21 липня:

356 рік до н. е. — в ніч проти 21 липня Герострат спалює Храм Артеміди в Ефесі;

365 рік — землетрус частково зруйнував одне з семи чудес світу — Александрійський маяк;

1542 рік — для боротьби із протестантизмом Папа Римський Павло III створює Конгрегацію доктрини віри - вона контролювала діяльність інквізиції;

1545 рік — в акті ревізії Кременецького замку вперше згадують села Андруга, Білозірка, Великий Кунинець, Великі Бережці, Гнидава, Грибова, Дунаїв, Кобилля, Кокорів, Комарин, Коржківці, Крутнів, Кушлин, Лішня, Людвище, Мала Іловиця, Мала Карначівка, Малі Вікнини, Млинівці, Рибча, Розтоки, Тилявка, Угорськ, Шпиколоси, які нині належать до Кременцького району;

1773 рік — Папа Римський Климент XIV видає буллу, яка забороняє Ордена єзуїтів;

1774 рік — підписують Кючук-Кайнарджійський мирний договір, за яким встановлюється незалежність Кримського ханства;

1822 рік — створюють Першу Мексиканську імперію;

1831 рік — коронація Леопольда I, який став першим королем Бельгії;

1954 рік — підписують Женевську угоду, яка завершуєПершу індокитайську війну і визначає долю французьких колоній у цьому регіоні;

1969 рік — американські астронавти Ніл Армстронг і Базз Олдрін в рамках польоту "Apollo 11" вийшли на поверхню Місяця;

1992 рік — сторожовий корабель Чорноморського флоту СКР-112 піднімає український прапор і вирушає до Одеси, щоб увійти до складу ВМС України;

2013 рік — вступає на престол король Бельгії Філіп I.

21 липня: яке сьогодні народне свято

В народі 21 липня називали Прокоп-жнець або Зажин жита. А все тому, що приходити найспекотніші літні дні, під час яких збирали урожай жита. Перед збиранням урожаю завжди відвідували молебен та молилися Прокопу, щоб той допоміг в цьому. Невеликий сніп жита зав'язували та зберігали аж до Покрова Пресвятої Богородиці (14 жовтня).

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 21 липня

Які сьогодні іменини: Віктор, Андрій, Данило, Прокопій, Дмитро, Ростислав.

21 липня народилися:

1882 рік — український художник-футурист, теоретик мистецтва, поет, літературний і художній критик, видавець Давид Бурлюк;

1906 рік — українська поетеса, публіцистка, літературна критикиня, діячка ОУН Олена Теліга;

1907 рік — український поет, археолог і політичний діяч, один з чільних діячів ОУН Олег Ольжич (Олег Кандиба).

Погода на 21 липня

21 липня в Києві перемінна хмарність, без опадів. У Львові ясно, опадів не передбачається. У Харкові хмарна погода увесь день, ввечері можливий дрібний дощ. В Одесі ясно, без опадів.

Температура повітря в Києві +27 вдень та +15 вночі. У Львові +27 вдень та +13 вночі. У Харкові +20 вдень та +12 вночі. В Одесі +28 вдень та +18 вночі.