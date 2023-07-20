21 липня — яке церковне свято в православному календарі

Яке завтра свято в церковному календарі і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 21 липня, в православному календарі день пам’яті священномученика Прокопія. Великомученик Прокопій Скитопольський, також відомий як Прокопій Кесарійський, був християнським святим і мучеником. Його святкування припадає на 8 липня за юліанським календарем (21 липня за григоріанським календарем).

Про життя Прокопія нам відомо досить мало, але його страждання і мучеництво стали легендарними. Згідно з традиційними християнським історіями, він жив у III столітті на території сучасної Туреччини в районі Скитополіса, що розташований на узбережжі Чорного моря.

Прокопій був прибічником християнства і таємно вчив і поширював християнську віру серед населення, що в той час перебувало під владою Римської імперії. Коли влада дізналася про його діяльність, Прокопій був заарештований і підданий жорстоким покаранням.

Згідно з легендою, Прокопія піддавали важким катуванням з метою змусити його відмовитися від християнства, але він відмовився. Він терпів муки з великою мужністю і не зрадив своєї віри навіть у найтяжчі моменти. Відомо, що Прокопій декілька разів терпів смертельні катування, але його дух не зламали.

За легендою, під час катувань Прокопій відчував силу і піддержку від Господа, і це давало йому силу продовжувати відстоювати свою віру. Врешті-решт, він був осуджений на смерть і став великомучеником, котрий зазнав страждань заради своєї віри.

Святий Прокопій вважається покровителем тих, хто переслідується за віру, а також захисником від лиходійних сил. У православній церкві його честь вшановують як одного з великих мучеників і поміщають його ім'я у ряди святих, чия пам'ять святкується з пошаною та повагою.

Прикмети 21 липня

Народні прикмети 21 липня / Фото: Pexels

Надто агресивні бджоли — буде спека.

Вже достигла чорниця — можна збирати і жито.

Хороша погода — починайте сіяти озимі.

Що завтра не можна робити

Хоча наші предки і вірили, що 21 липня варто розпочинати жнива, православна церква радить відмовитися від робіт у полі чи городі. Небажано також займатися генеральним прибиранням чи робити будь-яку важку роботу по дому. Не можна лаятися і сваритися.

Що можна робити завтра

У наших предків від 21 липня починалися жнива, тому ходили на поле і читали спеціальну молитву. На честь цього періоду влаштовували гучні гуляння, співали, пекли пироги, танцювали.

Читайте також: