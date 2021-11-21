21 листопада: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

21 листопада: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

Цього дня заведено іти до церкви і молитися перед іконою Архистратига Михаїла з проханням захистити від лукавого і темних сил.

Який сьогодні день

У неділю, 21 листопада, в світі відзначають Всесвітній день телебачення та Всесвітній день привітань.

В Україні цього дня святкують День Гідності та Свободи та День десантно-штурмових військ, у Боснії і Герцеговині - День укладення Дейтонських угод, у Бангладеші та Греції - День Збройних сил, у Венесуелі - День студента, в Бразилії - Національний день гомеопатії, в Аргентині - День медсестри.

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Пам'ятні дати 21 листопада

1877 — Томас Едісон винайшов фонографа.

1916 — потонув "Британнік", корабель-близнюк "Тітаника" налетівши на німецьку міну.

1962 — президент США Джон Кеннеді зняв блокаду Куби.

2004 — в Україні проходив другий тур виборів Президенти України. О 20:40 на Майдані Незалежності близько 20 тисяч прихильників кандидата в Президенти України Віктора Ющенка розпочали акцію з оприлюднення підсумків паралельного підрахунку результатів другого туру виборів. Розпочалася Помаранчева революція.

2013 — в Україні почався Євромайдан.

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Церковне свято сьогодні 21 листопада

21 листопада відзначають церковне свято — Собор Архістратига Михаїла та інших Небесних Сил безтілесних, який вшановує ангелів і архангелів.

Свято було встановлено у 4 столітті Лаодикійським собором. Вибір дати пов'язаний з нумерологією: листопад — дев'ятий місяць від початку року (що у давнину зазначалося у березні), що символізує дев'ять ангельських чинів. Восьме число (за Юліанським календарем) місяця – вказівка ​​на "день осмий", в який має відбутися Собор усіх сил Небесних під час Страшного суду.

Архангел Михаїл у Писанні називається "князем", "вождем воїнства Господнього" і зображується, як головний борець проти диявола та всякого беззаконня поміж людей. Звідси його церковне найменування "Архістратиг", тобто старший воїн, вождь. Так, Архангел Михаїл з'явився Ісусу Навину як помічник при завоюванні ізраїльтянами Обітованої землі. Він з'явився пророку Даниїлу у дні падіння Вавилонського царства і початку творення Мессіанського царства. Данилові була передбачена допомога народу Божому з боку Архангела Михаїла в період майбутніх переслідувань при Антихристі.

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Що не можна робити цього дня

Цього дня не можна мити голову. Наші предки вірили, що так можна "змити розум".

Сьогодні категорично не можна сваритися і навіть підвищувати голос. Це свято – найкращий день для примирення.

Не можна рубати сокирою, різати ножем або ткати, щоб Михайло не образився.

Прикмети на 21 листопада

Наші предки насамперед цього дня йшли до церкви, де молилися перед іконою Архистратига Михаїла з проханням захистити від лукавого і темних сил.

В старовиину у цей день часто траплялася відлига, і дороги відтаювали, її іноді називали Михайлівськими грязями. Проте, не меншою рідкістю були й Михайлівські морози. По погоді на Михайла судили про майбутню зиму. Наші пращури помітили, якщо цього дня грім - весна буде холодною. Якщо Михайлів день починався з туману, готувалися до відлиги.

У селах розпочиналися михайловські свята, що знаменують закінчення всіх літніх та осінніх сільських робіт. Крім того, на той час селяни отримували виручку за продані товари, а працівникам виплачувались зароблені ними гроші. Господині накривали столи, готували смачні страви — починалися бенкети та гуляння. Цього дня вважалося не соромним і побувати в гостях, і самому гостей прийняти.

Частувалися на Михайла зазвичай домашнім пивом, пирігами зі свіжого борошна, медом, смаженим м'ясом. Святкування часто затягувалися цілий тиждень — до суворого Пилипівського посту.

Для українців цей день є особливим, адже саме архангел Михаїл вважається покровителем української столиці – міста Києва.

21 листопада ранішній туман означає, що скоро буде відлига

Якщо цього дня сніг буде мокрим, то майбутній урожай буде хорошим.

Якщо стоятимуть густі тумани, то така погода протримається до зимового Миколая.

Якщо на Михайла ніч ясна, то зима буде сніжна і красна.

Якщо Михайло дощем служить – добру й суху весну ворожить.

Іній – на великі сніги, а туман – на відлигу.

День на Михайла похмурий і на деревах іній – до хорошого врожаю.

Від Михайла зима морози кує.

Іменини 21 листопада

День ангела (іменини) сьогодні, 21 листопада, святкують: Гавриїл, Марфа, Михайло, Павло, Рафаїл.

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