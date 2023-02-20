21 лютого — яке церковне свято в православному календарі

Яке завтра свято в церковному календарі і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 21 лютого, в православному календарі день пам’яті святого пророка Захарія Серповидця. Про його життя відомо мало. Згідно з церковними переказами, він народився в сім'ї священника в Левії. З самого раннього дитинства вивчав Слово Боже, вмів передбачати майбутнє. Святий пророк отримав прізвисько Серповидець через те, що йому уві сні було видіння свитка, який своєю формою нагадував серп.

Разом із старозавітнім пророком Агамоном Захарій вмовляв єврейського царя Зоровавеля в тому, що необхідно відновити будівництво храму в Єрусалимі, яке призупинили, коли правив цар з Персії Камбіз. З самого дитинства Захарія намагався звернути увагу єврейського народу на їхні гріхи, щоб приблизити їх до Господа.

Жив Захарій задовго до Ісуса Христа, але пророкував його появу як Месії.

Прикмети 21 лютого

Народні прикмети 21 лютого / Фото: Pexels

21 лютого мороз, значить весна буде теплою та ранньою;

на гілках багато інею, буде хороший урожай меду;

тварини поводяться неспокійно до заметілі.

Що завтра не можна робити

21 лютого не варто проводити хірургічні операції та лікувати зуби. А все тому, що такі дії можуть закінчитися невдало. Не варто цього дня пити воду. Церква рекомендує не заздрити і не сваритися з іншими людьми.

Що можна робити завтра

Від 21 лютого селяни починали перевіряти садовий інвентар для робіт в полі. Також наші предки кропили цього дня освяченою водою води і серпи. Взагалі в народі 21 лютого вважався нещасливим днем.

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