714
2 хв

Сауни на кожному поверсі, але без церкви: у мережу злили фото елітного гніздечка Медведчука під Москвою

21-річна донька Медведчука і похресниця Путіна має шикарний маєток у Підмосков’ї.

Дмитро Гулійчук
Життя «по-багатому»: Медведчуки здають маєток на Рубльовці під Москвою за $120 тисяч на місяць / © Слідство.Інфо

Родина екснардепа і «кума Путіна» Віктора Медведчука володіє елітним котеджем на Рубльовці під Москвою, де живе вся «еліта» Росії. Це найдорожчий будинок, виставленим для оренди, у всій Московській області РФ.

Про це йдеться у розслідуванні «Слідства.Інфо».

Успіх в 21 рік

Журналісти встановили, що маєток записаний на російську компанію «Алмирида Инвестментс». Генеральною директоркою цієї компанії є 21-річна Дарья Марченко — донька Віктора Медведчука і похресниця диктатора Путіна. За інформацією журналіста «Слідства. Інфо», це лише один із понад двох десятків об`єктів, що належать компаніям, директоркою яких вона є.

Судячи з оголошень в Інтернеті, родина Медведчука не мешкає у цьому будинку. Маєток пропонують орендувати за 9,4 мільярда рублів (близько 120 тисяч доларів США) на місяць.

Журналісти зауважили, що у березні 2025 року російський ресурс «Яндекс.Недвижимость» називав цей будинок найдорожчим для оренди у Московській області.

Що всередині маєтку Медведчука

Площа маєтку родини Медведчука на Рубльовці становить 2217 квадратних метрів.

На першому поверсі маєтку є 2 гардеробні, камінна зала, їдальня та кухня, гостьова спальня, кінозала, СПА-зона, басейн, кімната відпочинку, сауна, хамам, душ, купіль, тренажерний зал, кімната для персоналу та пральня.

На другому — три спальні із санвузлами, кабінет, бібліотека, вітальня, сауна, душ, кімната, бар, дві гардеробні, два санвузли, дві спальні, вітальня з каміном, п’ять гардеробних і дві ванні кімнати.

На території подвір’я — гараж на п’ять автомобілів і паркінг ще для п’яти авто.

«Все, як вони люблять: з власним басейном, баром, тренажерним залом, саунами на кожному поверсі, бібліотекою, п’ятьма гардеробними, приміщеннями для слуг, гаражем на 5 автівок. Це неповний перелік, але і в повному не вистачає обов’язкового: власної церкви», — зазначає журналіст Слідство.Інфо Максим Савчук.

Маєток Медведчука. Фото Максим Савчук/Telegram

