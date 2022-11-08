21-річний хлопець з Рівненщини жорстоко вбив свою 17-річну дівчину, а тіло викинув на вулицю: фото

21-річний житель села Обарів Рівненського району вбив дівчину у себе вдома, а тіло викинув на подвір'я.

У понеділок, 7 листопада, на Рівненщині 21-річний хлопець вбив свою 17-річну дівчину. Юнак у себе вдома затовк дівчину молотком.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Рівненської області.

"Вчора, 7 листопада, близько 19:15 до поліції повідомив 46-річний житель села Обарів, що його син ймовірно вбив свою дівчину. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група та керівництво підрозділу, поліцейський офіцер громади", - розповідають у поліції.

Як встановили правоохоронці, 21-річний парубок у себе вдома завдав численних ударів молотком по голові 17-річній дівчині, жительці села Руда Красна.

Після цього він витягнув тіло з помешкання на прибудинкову територію, по телефону повідомив про скоєне родичам та почав утікати. Знайшли його у селищі Клевань.

Зловмисника поліцейські затримали. За зовнішніми ознаками молодик перебував у стані сп’яніння: у нього відібрали біологічні зразки.

Чому хлопець вбив дівчину встановлюють правоохоронці. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 КК України

21-річного жителя села Обарів відпрвили до ізолятора тимчасового тримання. Йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Житомирщині адвокат застрелив конкурента, втопив тіло і одружився з його дівчиною.

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