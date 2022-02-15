21-річну дівчину знайшли задушеною у Хмельницькій області: що відомо про вбивство

21-річну дівчину знайшли задушеною у Хмельницькій області: що відомо про вбивство

Загибла разом із підозрюваним у її вбивстві відпочивали в одній компанії, після чого сталось непоправне.

У суботу, 12 лютого, близько 12:30 в одному із сіл Красилівської ОТГ Хмельницької області місцеві жителі виявили мертву 21-річну дівчину. У вбивстві дівчини правоохоронці підозрюють 35-річного чоловіка.

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Про це розповіли у пресслужбі поліції області.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група, експерти, кінологи та інші спеціалісти. Загиблою виявилась 21-річна місцева мешканка. Тіло покійної знайшли неподалік її будинку.

Експертиза встановила, що дівчина померла від удушення.

"Поліцейські вилучили з місця події усі можливі сліди, опитали місцевих жителів, що дало можливість оперативно встановити особу зловмисника. Ним виявився 35-річний односелець потерпілої", - йдеться у повідомленні.

Як розповідають у поліції, перед вбивством вони разом відпочивали в компанії. Потім підозрюваний пішов проводжати дівчину, але під час розмови між ними виник конфлікт і той схопив свою жертву за шию і задушив.

Зловмисника затримали. Йому вже оголосили про підозру за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Чоловік перебуватиме під вартою на період досудового розслідування.

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