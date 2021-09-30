21-річну маму з Рівного посадили на один рік за те, що випустила немовля з рук

21-річну маму з Рівного посадили на один рік за те, що випустила немовля з рук

Жінка не викликала до двомісячного немовля медиків, а за кілька днів і взагалі залишила травмованого сина самого в гуртожитку.

21-річну жінку з Рівного відправлять за ґрати на 1 рік і 3 місяці за те, що випустила з рук своє двомісячне немовля і після цього не надала йому допомоги, не викликала медиків. А вже через кілька днів вона залишила дитину в гуртожитку і пішла геть.

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Вирок матері дитини виніс Рівненський міський суд, повідомляє обласна прокуратура.

Інцидент стався у жовтні 2019 року у соціальному гуртожитку, де жінка проживала разом з дитиною. Мама з необережності впустила з рук двомісячне немовля, в результаті чого хлопчик отримав тяжкі тілесні ушкодження. Жінка не надала дитині першої медичної допомоги та не викликала карету швидкої допомоги.

Через декілька днів після цього молода мама залишила травмоване немовля в кімнаті гуртожитку та пішла у власних справах. Дитину згодом виявили сусіди, які і викликали карету швидкої допомоги.

Суд визнав жінку винною в необережному тяжкому тілесному ушкодженні, а також в завідомому залишенні без допомоги дитини, яка перебуває у небезпечному для життя стані (ст. 128, ч. 2 ст. 135 КК України).

За скоєне матері дитини призначили покарання – 1 рік та 3 місяці обмеження волі. Її взяли під варту безпосередньо в залі суду.

Раніше суд жінку позбавили батьківських прав.

Нагадаємо, під Харковом породілля вирішила ошуканством позбутися немовляти.

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