21-річний водій, що влаштував смертельну автотрощу у Києві, не мав прав: моторошні деталі ДТП

ДТП у Києві

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У Києві повідомили про підозру 21-річному водію BMW, який 30 червня став винуватцем смертельної аварії у Подільському районі. Йому інкримінують порушення правил дорожнього руху, що призвело до загибелі людини.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

За даними слідства, близько 9:00 ранку на вулиці Івана Виговського водій BMW, перелаштовуючись в іншу смугу, зачепив Mercedes-Benz і Daewoo Lanos. Після цього автомобіль виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з Hyundai Sonata та Kia Magentis.

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Унаслідок аварії 51-річна водійка Hyundai Sonata загинула на місці.

Перевірка на алкотестері показала, що водій BMW був тверезий. У ДТП він дістав закриту черепно-мозкову травму та забій грудної клітки, також постраждала його пасажирка. Давати свідчення чоловік відмовився.

Правоохоронці також з'ясували, що водій взагалі не мав посвідчення. Раніше його вже двічі притягували до адміністративної відповідальності за керування автомобілем без водійських прав.

Прокуратура просить суд взяти підозрюваного під варту без права внесення застави.

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Раніше ми писали, що у Подільському районі Києва сталася масштабна ДТП за участю п'яти автомобілів. За попередніми даними, 21-річний водій BMW під час перелаштування зачепив два авто, після чого вилетів на зустрічну смугу та врізався ще у дві машини. Унаслідок аварії загинула 51-річна водійка Hyundai. Сам водій BMW і його 25-річна пасажирка отримали травми та були госпіталізовані. На місці працювали правоохоронці, які встановлювали обставини ДТП.

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