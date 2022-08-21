21 серпня 2022 року – цей день в історії, яке сьогодні народне свято та основні події

21 серпня 2022 року – неділя. 179-й день війни Росії проти України. 233-й день року. Яке сьогодні свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня - читайте у матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні день в Україні і світі

21 серпня - Міжнародний день пам'яті та поминання жертв тероризму. Дату 2017 року затвердила Генеральна Асамблея ООН. Цього дня згадують всіх людей, які загинули чи постраждали від тероризму. Терористичні акти не можна виправдовувати, адже вони є тяжкими злочинами. Від 24 лютого 2022 року російські окупанти не раз здійснювали терористичні атаки на українські міста та села, вбивали невинних людей, катували дітей. Повернутися до нормального життя жертви терористів можуть лише після довготривалої психологічної підтримки та реабілітації.

Також 21 серпня - День міста Луцьк. Розташовується це місто у Волинській області України. Свято припадає на третю неділю серпня. Луцьк, за історичними джерелами, був заснований дулібами у VII столітті. Хоча існує ще одна думка, що його заснував Володимир Великий близько 1000 року. Історикам відомо, що уже 1085 року Луцьк мав міцні укріплення та міг протистояти осаді з боку Болеслава Хороброго.

А ще 21 серпня - Всесвітній день медоносних бджіл. Свято найбільше популярне у США. Щороку воно припадає на третю неділю останнього літнього місяця. Раніше воно носило назву Національний день розповсюдження інформації про медоносних бджіл. Тоді свято святкували в четверту неділю серпня. Вперше святкування провела група бджолярів, яка 2008 року подала до Міністерства сільського господарства США петицію про бджолярство та медоносних бджіл.

21 серпня - День без косметики і макіяжу. До святкування цього свята приєднується велика кількість жінок, які впевнені, що вони красиві і без макіяжу, а природня краса дуже важлива. Головна мета свята - показати, що себе потрібно любити у будь-якому вигляді.

Також 21 серпня - День поета. Свято було засноване 1994 року Вільямом Сихгартом. Він є британським філантропом, видавцем та підприємцем. Цього дня відбувається нагородження поетів. Заснування свята Вільям пояснив тим, що у світі є дуже багато поетів, які залишаються невизнаними. Головна мета події - показати талановитих людей та більше розповісти про їхню творчість.

Яке сьогодні, 21 серпня, церковне свято

21 серпня - день пам'яті преподобного Григорія, іконописця Печерського / Фото: commons.wikimedia.org

21 серпня в церковному календарі – день пам'яті преподобного Григорія, іконописця Печерського. Мало відомо про життя шанованого святого. Церква вважає, що помер він у віці близько 50 років. Сталося це на початку XII століття у Києві. Його мощі до сьогодні перебувають в Малих печерах, недалеко від мощей Олексія Печерського.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 21 серпня

Які сьогодні іменини: Григорій, Георгій, Омелян, Мирон, Леонід, Федір, Микола.

Талісманом людини, народженої 21 серпня є діамант. Це справжній король всіх дорогоцінних каменів. Ювеліри цінують його за чистоту та твердість. Цікавий факт: діамант є єдиним дорогоцінним каменем, який складається лише з одного елементу - вуглецю. Вважається, що він позитивно впливає на шлунково-кишковий тракт та допомагає під час пологів.

В цей день народилися:

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1880 рік — командир полку Дієвої Армії Української Народної Республіки Микола Аркас;

1888 рік — український поет, прозаїк, критик Володимир Ґадзінський;

1891 рік — український психолог Олександр Раєвський;

1892 рік — український громадсько-політичний діяч, інженер-хімік, член Української Центральної Ради Кость Туркало;

1909 рік — український математик, механік і фізик-теоретик Микола Боголюбов;

1926 рік — архієпископ-митрополит Львівський латинського обряду Мар'ян Яворський;

1953 рік — український поет, есеїст, перекладач, лауреат Шевченківської премії Дмитро Кремінь.

Що не можна робити в цей день

Не можна займатися домашніми клопотами.

Не варто будувати плани на майбутнє.

Краще 21 серпня не мити підлогу в домі.

Народні прикмети і традиції на 21 серпня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на сьогоднішній день:

дивилися, який сьогодні день: адже така ж погода буде і в січні;

якщо 21 серпня спекотно, осінь буде теплою;

погода зіпсувалася, значить негода буде до самого бабиного літа;

південний вітер означає, що пора збирати врожай вівса;

гарно вродила горобина - будуть сильні заморозки.

В народі 21 серпня називали Миронів день або Мирон-Вітрогон. Цей день назвали так через часті вітри, які починають дути наприкінці останнього літнього місяця. Також 21 серпня наші предки починали збирати ожину та брусницю.

Погода на сьогодні, 21 серпня

Сьогодні, 21 серпня, в Києві безхмарний ранок, але до середини дня небо затягнеться хмарами, після обіду йтиме дрібний дощ. У Львові похмуро, без опадів. У Харкові до вечора хмарна погода, вночі сильний дощ, який до ранку закінчиться. В Одесі хмарно, вдень очікується дрібний дощ.

Температура повітря в Києві +24 вдень та +18 вночі. У Львові +26 вдень та +15 вночі. У Харкові +28 вдень та +17 вночі. В Одесі +28 вдень та +21 вночі.

Пам’ятні дати 21 серпня

Календар важливих подій в Україні та світі за 21 серпня:

1415 рік — португальці завойовують Сеуту;

1627 рік — У Києві випускають перший словник української мови "Лексикон словенороський" Памви Беринди;

1652 рік — син Богдана Хмельницького, Тиміш, одружується з дочкою молдавського господаря Василя Лупула;

1653 рік — військо Георгія Штефана підходить до Сучави і намагається з наскоку взяти козацький табір Тиміша Хмельницького під стінами фортеці, починаєтться облога Сучави;

1911 рік — з Лувру (Париж) викрадають картину Леонардо да Вінчі "Мона Ліза" ("Джоконда"), яку знайшли лише через два роки в Королівстві Італія;

1914 рік — засновують футбольний клуб "Васко да Гама";

1914 рік — Ян Нагурський здійснює перший у світі політ в Арктику;

1919 рік — 2-й корпус УГА, очолюваний Арнольдом Вольфом, в ході наступу на Київ звільняє від червоних Житомир;

1932 рік — у Венеції відбувається перший міжнародний кінофестиваль;

1944 рік — у Вашингтоні відкривається міжнародна конференція, яка підготувала пропозиції, що лягли в основу Статуту Організації Об'єднаних Націй;

1968 рік — країни Варшавського Договору вводять війська в Чехословацьку Соціалістичну Республіку для придушення "Празької весни";

1996 рік — засновують відзнаку Президента України — орден "За мужність";

1996 рік — на Київській універсальній біржі відбуваються перші торги в гривні з ф'ючерсних контрактів;

2005 рік — Блаженніший Любомир Гузар офіційно змінює свій титул на "Верховний Архієпископ Києво-Галицький" і переносить осідок до Києва;

2011 рік — у місті Олевськ на Житомирщині відкривають пам'ятний знак на честь 70-річчя від створення Олевської республіки.

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