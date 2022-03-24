21 вагон з російським міндобривом виявили на Вінниччині: вантаж на 24 мільйони націоналізують

21 вагон з російським міндобривом виявили на Вінниччині: вантаж на 24 мільйони націоналізують

Понад 1400 т вантажу перейду у власність України.

У Вінницькій області на декількох залізничних станціях виявили 21 вагон з мінеральними добривами, які належать російським підприємствам. Загальна вага становить понад 1400 т, а орієнтовна вартість міндобрив - близько 24 млн грн.

Про це 24 березня повідомили в прес-службі Бюро економічної безпеки (БЕБ).

Крім того виявлено 6 вагонів із моторним мастилом, яке належить підприємствам з Росії. Загальна вага мастила становить майже 300 тонн, а його вартість ще встановлюється.

"У Вінницькій області встановили 386 суб’єктів господарської діяльності, бенефіціарами яких є фізичні або юридичні особи РФ та Білорусі. Відповідні матеріали співробітники БЕБ вже передали до Вінницької військово-цивільні адміністрації для проведення подальшої процедури націоналізації", – йдеться у повідомленні.

В Бюро економічної безпеки також нагадали, що нещодавно у Закарпатській та Івано-Франківській областях вирішили націоналізацувати російського майна на 1,16 млн доларів США.

"У БЕБ функціонує офіційний "Телеграм"-бот, за допомогою якого громадяни можуть повідомляти про випадки необґрунтованого підвищення цін, а також про перешкоджання веденню бізнесу, факти незаконних дій з гуманітарною допомогою або про інші правопорушення у сфері економіки", - зазначили у Бюро.

Нагадаємо, на Закарпатті націоналізують 29 російських вагонів-цистерн із транспортування паливно-мастильних матеріалів на 35 млн грн, що належать одному з підприємств Росії.