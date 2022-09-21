21 вересня 2022 року – цей день в історії, яке сьогодні народне свято та які основні події

21 вересня 2022 року – середа. 210-й день війни Росії проти України. До Нового року залишився 101 день. Яке сьогодні свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня - читайте у матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні день в Україні і світі

21 вересня - День миру в Україні та Міжнародний день миру. Заснування Міжнародного дня миру не мало відношення до жодної війни. Ідею створити свято запропонували Великобританія та Коста-Ріка. Остання країна має цікаву історію - від 1948 року там немає регулярної армії. Тож 1981 року за ініціативою цих двох держав Генеральна Асамблея ООН проголосила кожну третю середу - Міжнародним днем миру. Вперше свято відсвяткували 1982 року. Український президент Леонід Кучма на підтримку рішення Генеральної Асамблеї ООН в лютому 2002 року підписав указ про встановлення в Україні Дня миру, який співпадає з міжнародною подією.

Також 21 вересня - День HR-менеджера. Професійне свято щороку припадає на третю середу вересня. Префікс HR означає "human resources", тобто "людські ресурси". Перші професії, які схожі на сучасну, з'явилися ще 1835 року. Менеджер з персоналу - особливий працівник, який повинен розумітися на пошуці та підборі співробітника для компанії.

А ще 21 вересня - День міста Чернігів. Це давнє місто, перші згадки про яке датуються 907 роком. Про Чернігів згадується у "Повісті временних літ". Тоді князь Олег підкорив сіверян на Десні. Однак, є свідчення, що перші поселення на цій території виникли ще у II столітті до нашої ери.

21 вересня - День європейського співробітництва. Також це свято називають День ЄС. Європа - суміш різних культур, економік, мов та цінностей. Тому мешканцям Європи дуже важливо розуміти один одного. Свято проходить за підтримки Єврокомісії, Європарламенту та Європейського комітету регіонів.

Також 21 вересня - День нульових викидів. Головна мета свята - привернути увагу до проблеми забруднення атмосфери нашої планети. Це екологічне свято запропонували створити в Канаді ще наприкінці 80-х років минулого століття. А 2008 року в США випустили веб-сайт, який мав девіз "Дамо планеті один вихідний на рік". На ресурсі запропонували виділити один день, коли заборонено робити викиди.

А ще 21 вересня - День міні-гольфу. Свою історію свято почало ще в XIX столітті. Міні-гольф винайшли, щоб жінки могли долучитися до цього виду спорту, тому що у Шотландії вікторіанської епохи жінкам забороняли піднімати клюшку вище рівня плечей. Перша версія міні-гольфу пройшла 1867 року. ЇЇ створили в Сент-Ендрюсі. З часом гра трішки змінилася.

21 вересня - Всесвітній день подяки. Вперше свято святкували на Гаваях 1965 року. Тоді на міжнародних зборах вирішили виділити один день в році, щоб офіційно виразити подяку всім прекрасним речам в житті.

Також 21 вересня - Міжнародний день розповсюдження інформації про хворобу Альцгеймера. Це один з різновидів старечої деменції, який можна спостерігати у людей старше 65 років. Характеризується хвороба втратою пам'яті, уповільненням розумової діяльності, порушенням мовлення та нездатністю будувати логічні ланцюжки.

Яке сьогодні, 21 вересня, церковне свято

21 вересня - Різдво Пресвятої Богородиці / Фото: commons.wikimedia.org

21 вересня в церковному календарі – Різдво Пресвятої Богородиці. Це свято почали святкувати ще в IV столітті. Діва Марія походила з високого роду священників. Батько Пресвятої Богородиці, Йоаким, був з Юдового царського роду. Народження Марії було справжнім дивом, тому що її батьки були безплідними. Йоаким та його дружина Анна довгий час молилися, щоб Бог подарував їм дитя. Одного разу з'явився ангел, який сказав, що народиться у них дівчинка, яку назвуть Марією.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 21 вересня

Які сьогодні іменини: Іван, Георгій, Марія.

Талісманом людини, народженої 21 вересня є хризопрат. Цей камінь цінували ще за часів Античності. Сам Олександр Македонський носив його на поясі, тому що вважав символом талану. Хризопрат - напівдорогоцінний камінь. Він є різновидом кварцу.

В цей день народилися:

1885 рік — український композитор, піаніст Томас де Гартман;

1965 рік — український біатлоніст, учасник Олімпійських ігор Валентин Джима;

1984 рік — український політик і громадський діяч, народний депутат України VIII скликання Ігор Артюшенко.

Що не можна робити в цей день

Не варто носити 21 вересня старе взуття.

Чоловікам заборонено лаятися з жінками та ображати їх.

Не дозволяється працювати.

Вагітним 21 вересня не можна спати на брудній білизні.

Народні прикмети і традиції на 21 вересня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на сьогоднішній день:

дивилися, який сьогодні день: якщо на деревах багато павутиння - буде тепло;

вранці іній - чекайте на похолодання;

багато ям риють кроти - буде рання зима.

В народі 21 вересня називали Осеніни, Спожинки. Це свято ознаменувало у наших предків закінчення збирання врожаю. Чим більше врожаю зібрали - тим більше днів тривали святкування.

Погода на сьогодні, 21 вересня

Сьогодні, 21 вересня, в Києві похмуро, без істотних опадів. У Львові похмуро, без опадів. У Харкові похмура погода, істотних опадів не передбачається. В Одесі хмарна погода, без опадів.

Температура повітря в Києві +18 вдень та +10 вночі. У Львові +17 вдень та +9 вночі. У Харкові +21 вдень та +10 вночі. В Одесі +21 вдень та +13 вночі.

Пам’ятні дати 21 вересня

Календар важливих подій в Україні та світі за 21 вересня: