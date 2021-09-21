21 вересня: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

За прикметами, якщо цього дня погода стояла гарна, то і вся осінь мала бути такою.
Який сьогодні день
У вівторок, 21 вересня, в світі відзначається Міжнародний день миру та Міжнародний день розповсюдження інформації про хворобу Альцгеймера. У Вірменії, Белізі та Мальті цього дня святкують День Незалежності.
Пам'ятні дати 21 вересня
- 1922 — американський президент Воррен Гардінг підтримав ідею створення єврейської держави в Палестині.
- 1933 — у Лейпцизі почався судовий процес над комуністами за обвинуваченням у підпалі рейхстагу.
- 1940 — у Лондоні ухвалене рішення використовувати метро як бомбосховище.
- 1940 — відкритий Львівський театр опери і балету.
Церковне свято сьогодні 21 вересня
Православна церква 21 вересня святкує велике свято - Різдво Пресвятої Богородиці, який в православ'ї належить до дванадесятих свят - тобто головних у році.
Про народження Богородиці відомо небагато. Згідно з переказами, у благочестивої пари з Єрусалима тривалий час не було дітей. Коли Іоаким віддалився в пустелю для молитви про народження дитини, і йому, і його дружині з'явився ангел, який сповістив, що про їхнє потомство "будуть говорити в усьому світі". Через дев'ять місяців Анна народила дівчинку. Свято на честь народження Діви Марії було встановлено в 4 столітті.
Що не можна робити цього дня
- Працювати, зокрема і займатися справами по дому
- Лихословити, пліткувати і лаятися – це гріх. Всі образи і негаразди радять пробачити
- Під час застілля не можна змітати крихти на підлогу, а залишки їжі слід віддати тваринам
- В день народження Богородиці не можна вживати м’ясо та алкоголь
Прикмети на 21 вересня
На Русі свято Різдва Пресвятої Богородиці також отримало інші назви - Мала Пречиста (Велика Пречиста святкується в день Успіння Богородиці), Оспіжинки, Осеніни.
На Пречисту до молодят приходили родичі: дивилися, як ті живуть, вчили розуму. Молода господиня повинна була нагодувати гостей смачним обідом і подарувати батькам круглі пироги, а її чоловік - показати господарство: жито в коморах, упряж і інструменти в сараях.
В городах цього часу тривала збирання цибулі, а на пасіках готували бджіл до зимівлі. На Пречисту, в день осіннього рівнодення, cвяткували другу зустріч осені і спостерігали прикмети. Якщо погода стояла гарна, то і вся осінь мала бути такою.
- Прийшла Пречиста – на дереві чисто, а прийде Покрова – на дереві голо.
- Пречиста – картопля чиста.
- Прийшла Пречиста – принесла старостів нечиста.
- Перша Пречиста жито засіває, а друга – дощем поливає.
- Якщо на Різдво Богородиці погода буде сонячною, то і осінь чекає тепла і ясна, без рясних дощів. Якщо небо буде похмурим цього дня, то й осінні холоди прийдуть із дощами.
- Якщо дівчина вмиється до сходу сонця, то її обов’язково просватають цього року.
Іменини 21 вересня
День ангела (іменини) сьогодні, 21 вересня, святкують: Георгій, Іван, Марія.
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