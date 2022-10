21 жовтня 2022 року – цей день в історії, яке сьогодні народне свято та які основні події

Який сьогодні день в Україні і світі

21 жовтня - Міжнародний день начос (International Day of the Nacho). Це свято особливо люблять мешканці США та Мексики. Начос - це мексиканські чіпси, які готуються з кукурудзяної тортильї. Всередину додаються різноманітні добавки: чилі, оливки, сир, чорна квасоля. Історія свята пов'язана з Ігнасіо Анайя, який 1943 року працював в клубі Old Victory Club (П'єдрас Неграс). На той час клуб розташовувався біля військової бази. Жінки військових ввечері вийшли в місто, щоб купити продуктів. Але магазини були зачинені. Ігнасіо запропонував їм взяти кукурудзяні чіпси, зробити до них закуску з розплавленого сиру і подати до вечері. Так і виникла нова страва.

Також 21 жовтня - День очищення віртуального робочого столу на комп'ютері (National Virtual Desktop Cleaning Day). Найпопулярніше це свято в Канаді. Започаткував його Музей персональних комп'ютерів в Брентфорді (Онтаріо). Головна мета свята - підтримувати чистоту ПК та ноутбука, щоб вони безперебійно працювали.

А ще 21 жовтня - Всесвітній день йододефіциту. В організмі здорової людини повинно міститися 25-35 мг йоду. Коли йоду недостатньо, щитоподібна залоза починає виробляти мало потрібних гормонів. Цей стан називається йододефіцитом або гіпотиреозом.

21 жовтня - Всесвітній день шампанського. Шампанське виникило випадково в одному з холодних регіонів Франції. Через зміну погоди в сторону зниження процес бродіння вина перервався. А коли температура підвищилася, бродіння відновилося. Однак цього разу зупинити його не вдалося. Так і виник напій з бульбашками.

Також 21 жовтня - День базіки (День балаканини) - Babbling Day. Свято святкують в більшій частині країн Європи та Америки. Присвячене воно тим людям, які постійно говорять, як малі діти. Історія свята невідома, але існує думка, що його заснувала одна з таких людей.

Яке сьогодні, 21 жовтня, церковне свято

21 жовтня - день пам'яті преподобної Таїсії / Фото: pixabay.com

21 жовтня в церковному календарі – день пам'яті преподобної Таїсії. Народилася в кінці III століття в Єгипті. Її матір була жінкою легкої поведінки, а тому з юного віку Таїсія також стала блудницею. Якось розповіді про Таїсію дійшли до старця Пануфрія Великого. Він вдягнувся в світський одяг і пішов навідати жінку, щоб наставити її на шлях істини. Він розповів їй, що Бог завжди бачить всі її гріхи. Таїсія прийшла в глибокий відчай і відразу вирішила стати праведною.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 21 жовтня

Які сьогодні іменини: Віктор, Василь, Дмитро, Володимир, Іван, Павло, Микола, Петро, Тетяна, Єлизавета, Марія, Пелагея, Надія.

Талісманом людини, народженої 21 жовтня є чароїт. Мінерал ніжно-бузкового або густо-фіолетового кольору. Чароїт часто використовується в ювелірних виробах, однак всесвітньої популярності він не завоював. Здавна вірили, що чароїт може заспокоювати нерви.

В цей день народилися:

1672 рік — гетьман України у вигнанні в 1710—1742 роках Пилип Орлик;

1938 рік — українсько-американський композитор, диригент, музичний діяч Вірко Балей;

1967 рік — український журналіст, інтерв'юер, телеведучий, блогер, політик Дмитро Гордон;

1975 рік — український хокеїст Андрій Срюбко.

Що не можна робити в цей день

Не пліткуйте і не розповідайте чужі секрети.

Дівчатам заборонено ходити в ліс насамоті, тому що їм можуть нашкодити злі сили.

Не варто садити чи пересаджувати рослини.

Народні прикмети і традиції на 21 жовтня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на сьогоднішній день:

дивилися, який сьогодні день: зранку туман, погода буде сухою та ясною;

низько пливуть хмари - до сильних морозів;

з берези ще не все листя опало - на сніг можна чекати пізно;

вночі багато зірок - буде тепла і суха погода.

В народі 21 жовтня називали Трифон і Пелагія. Наші предки починали готуватися до зими. Жінки йшли на базар і купували шубу. А ще починали готувати солоні огірки на зиму.

Погода на сьогодні, 21 жовтня

Сьогодні, 21 жовтня, в Києві похмура погода, без опадів. У Львові хмарно з проясненнями, опадів не передбачається. У Харкові похмуро, вночі можливий дрібний дощ, але потім весь день без опадів. В Одесі хмарно, без опадів.

Температура повітря в Києві +10 вдень та +2 вночі. У Львові +12 вдень та -1 вночі. У Харкові +10 вдень та +5 вночі. В Одесі +12 вдень та +6 вночі.

Пам’ятні дати 21 жовтня

Календар важливих подій в Україні та світі за 21 жовтня: