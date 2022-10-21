21 жовтня 2022 року – цей день в історії, яке сьогодні народне свято та які основні події

21 жовтня 2022 року –п’ятниця. 242-й день війни Росії проти України. До Нового року залишився 71 день. Яке сьогодні свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня - читайте у матеріалі ТСН.ua.
Який сьогодні день в Україні і світі
21 жовтня - Міжнародний день начос (International Day of the Nacho). Це свято особливо люблять мешканці США та Мексики. Начос - це мексиканські чіпси, які готуються з кукурудзяної тортильї. Всередину додаються різноманітні добавки: чилі, оливки, сир, чорна квасоля. Історія свята пов'язана з Ігнасіо Анайя, який 1943 року працював в клубі Old Victory Club (П'єдрас Неграс). На той час клуб розташовувався біля військової бази. Жінки військових ввечері вийшли в місто, щоб купити продуктів. Але магазини були зачинені. Ігнасіо запропонував їм взяти кукурудзяні чіпси, зробити до них закуску з розплавленого сиру і подати до вечері. Так і виникла нова страва.
Також 21 жовтня - День очищення віртуального робочого столу на комп'ютері (National Virtual Desktop Cleaning Day). Найпопулярніше це свято в Канаді. Започаткував його Музей персональних комп'ютерів в Брентфорді (Онтаріо). Головна мета свята - підтримувати чистоту ПК та ноутбука, щоб вони безперебійно працювали.
А ще 21 жовтня - Всесвітній день йододефіциту. В організмі здорової людини повинно міститися 25-35 мг йоду. Коли йоду недостатньо, щитоподібна залоза починає виробляти мало потрібних гормонів. Цей стан називається йододефіцитом або гіпотиреозом.
21 жовтня - Всесвітній день шампанського. Шампанське виникило випадково в одному з холодних регіонів Франції. Через зміну погоди в сторону зниження процес бродіння вина перервався. А коли температура підвищилася, бродіння відновилося. Однак цього разу зупинити його не вдалося. Так і виник напій з бульбашками.
Також 21 жовтня - День базіки (День балаканини) - Babbling Day. Свято святкують в більшій частині країн Європи та Америки. Присвячене воно тим людям, які постійно говорять, як малі діти. Історія свята невідома, але існує думка, що його заснувала одна з таких людей.
Яке сьогодні, 21 жовтня, церковне свято
21 жовтня в церковному календарі – день пам'яті преподобної Таїсії. Народилася в кінці III століття в Єгипті. Її матір була жінкою легкої поведінки, а тому з юного віку Таїсія також стала блудницею. Якось розповіді про Таїсію дійшли до старця Пануфрія Великого. Він вдягнувся в світський одяг і пішов навідати жінку, щоб наставити її на шлях істини. Він розповів їй, що Бог завжди бачить всі її гріхи. Таїсія прийшла в глибокий відчай і відразу вирішила стати праведною.
Іменини: як назвати дитину, яка народилася 21 жовтня
Які сьогодні іменини: Віктор, Василь, Дмитро, Володимир, Іван, Павло, Микола, Петро, Тетяна, Єлизавета, Марія, Пелагея, Надія.
Талісманом людини, народженої 21 жовтня є чароїт. Мінерал ніжно-бузкового або густо-фіолетового кольору. Чароїт часто використовується в ювелірних виробах, однак всесвітньої популярності він не завоював. Здавна вірили, що чароїт може заспокоювати нерви.
В цей день народилися:
- 1672 рік — гетьман України у вигнанні в 1710—1742 роках Пилип Орлик;
- 1938 рік — українсько-американський композитор, диригент, музичний діяч Вірко Балей;
- 1967 рік — український журналіст, інтерв'юер, телеведучий, блогер, політик Дмитро Гордон;
- 1975 рік — український хокеїст Андрій Срюбко.
Що не можна робити в цей день
- Не пліткуйте і не розповідайте чужі секрети.
- Дівчатам заборонено ходити в ліс насамоті, тому що їм можуть нашкодити злі сили.
- Не варто садити чи пересаджувати рослини.
Народні прикмети і традиції на 21 жовтня
Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на сьогоднішній день:
- дивилися, який сьогодні день: зранку туман, погода буде сухою та ясною;
- низько пливуть хмари - до сильних морозів;
- з берези ще не все листя опало - на сніг можна чекати пізно;
- вночі багато зірок - буде тепла і суха погода.
В народі 21 жовтня називали Трифон і Пелагія. Наші предки починали готуватися до зими. Жінки йшли на базар і купували шубу. А ще починали готувати солоні огірки на зиму.
Погода на сьогодні, 21 жовтня
Сьогодні, 21 жовтня, в Києві похмура погода, без опадів. У Львові хмарно з проясненнями, опадів не передбачається. У Харкові похмуро, вночі можливий дрібний дощ, але потім весь день без опадів. В Одесі хмарно, без опадів.
Температура повітря в Києві +10 вдень та +2 вночі. У Львові +12 вдень та -1 вночі. У Харкові +10 вдень та +5 вночі. В Одесі +12 вдень та +6 вночі.
Пам’ятні дати 21 жовтня
Календар важливих подій в Україні та світі за 21 жовтня:
- 1056 рік — диякон Григорій виводить першу літеру - цей рукопис називається "Остромирове Євангеліє";
- 1520 рік — Фернан Магеллан відкриває і проходить протоку між Атлантичним і Тихим океанами, названу згодом його іменем;
- 1596 рік — укладають Берестейську унію, відповідно до якої єпископи православної церкви на територіях Речі Посполитої визнають над собою владу Папи Римського;
- 1665 рік — українські козаки на чолі з гетьманом І. Брюховецьким підписують Московські статті;
- 1805 рік — Трафальгарський бій, в якому британський флот під командуванням адмірала Нельсона громить франко-іспанський флот;
- 1879 рік — американський винахідник Томас Едісон випробовує свою першу лампу розжарювання з вугільною ниткою;
- 1897 рік — у Миколаєві починає працювати Чорноморський суднобудівний завод;
- 1921 рік — Василь (Липківський) висвячується на митрополита УАПЦ;
- 1933 рік — Микола Лемик за наказом ОУН виконує атентат у радянському консульстві у Львові на знак протесту проти Голодомору — вбиває начальника канцелярії консульства, чекіста О. Майлова;
- 1944 рік — у "Бермудському трикутнику" загадково зникає екіпаж кубинського судна "Рубікон";
- 1950 рік — набирають чинності Женевські конвенції про захист жертв війни;
- 1966 рік — у Вельсі відбувається Аберфанська катастрофа;
- 1991 рік — здійснено перший у світі політ над Еверестом на повітряній кулі;
- 1993 рік — на Всеукраїнському Православному Соборі Володимира Романюка обрирають Патріархом Київським і всієї Руси-України;
- 1995 рік — Помісний Собор Української Православної Церкви Київського патріархату обрирає патріархом Київським і всієї Руси-України митрополита Київського Філарета (Денисенка).