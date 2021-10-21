21 жовтня: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

За народними прикметами, якщо до 21 жовтня з берези не опало все листя, сніг випаде пізно.

Який сьогодні день

У четвер, 21 жовтня, у світі відзначають Всесвітній день йододефіциту. В Єгипті цього дня святкують День військово-морського флоту, у Гондурасі - День збройних сил, в Китаї - День китайців за кордоном, у Великій Британії - День яблука та День пам'яті Трафальгарської битви, в Індії - День пам'яті полеглих поліцейських, у Сомалі та Судані - День революції.

Пам'ятні дати 21 жовтня

1056 — диякон Григорій вивів першу літеру. В історію рукопис увійшов під назвою "Остромирове Євангеліє". Це найдавніша зі збережених до нашого часу східнослов'янських рукописних книг. Її 294 аркуша прикрашені прекрасними заставками, трьома великими мініатюрами.

1520 — Фернан Магеллан відкрив і пройшов протоку між Атлантичним і Тихим океанами, названу згодом його іменем.

1805 — Трафальгарський бій, в якому британський флот під командуванням адмірала Нельсона розгромив франко-іспанський флот.

1879 — американський винахідник Томас Едісон випробував свою першу лампу розжарювання з вугільною ниткою.

1897 — у Миколаєві почав працювати Чорноморський суднобудівний завод.

1944 — у "Бермудському трикутнику" загадково зник екіпаж кубинського судна "Рубікон".

1991 — здійснений перший у світі політ над Еверестом на повітряній кулі.

Церковне свято сьогодні 21 жовтня

21 жовтня православна церква відзначає пам'ять двох святих - Трифона Вятського і Пелагії Антіохійської.

Трифон народився в 16 столітті в селищі Малі Немнюшкі в Архангельській губернії. З дитинства він відчував потребу в чернечному житті і ще більше зміцнився в своїх бажаннях, коли почув у храмі слова про те, що ченців Господь зараховує до своїх обранців. Трифон таємно покинув рідну домівку, пішов в Пермську губернію і прийняв постриг в Пискорскій монастирі. Там він так старанно трудився, що захворів і мало не помер. Коли преподобний був уже близький до смерті, до нього з'явився святитель Микола в супроводі ангела, зцілити святого і нагородили його даром чудотворення.

Звістка про нові здібності Трифона швидко поширилася навколишніми землями, і щоб не порушувати у братів заздрість до своєї слави, святий віддалився в пустельні місця на річці Мулянка, а пізніше перейшов на річку Чусову, де побудував монастир. Ще одну обитель, що носить ім'я Успенського Трифонова монастиря, преподобний заснував на В'ятці.

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Цього дня вшановують також Пелагию Антіохійську, яка жила в 3 столітті. Дівчина відрізнялася незвичайною красою і до прийняття християнства вела розпусний спосіб життя, була танцівницею і блудницею. Одного разу в Антіохії відбувався собор, на який з'їхалися єпископи з усієї Сирії. Один з них, єпископ Нонн, побачив Пелагию і, вражений її безсоромністю, всю ніч молився про порятунок її душі.

Наступного ранку невідома сила привела Пелагию в храм. Богослужіння і проповідь так вразили дівчину, що вона прийшла в жах від того, наскільки грішній була її життя, і звернулася до єпископа Нонни з проханням хрестити її. Ставши християнкою, Пелагія роздала все своє майно бідним і під виглядом юнака прийняла чернечий постриг. Ніхто не здогадувався про те, що вона жінка, до самої її смерті.

Що не можна робити цього дня​​​

У день Пелагеї та Трифона категорично забороняється плести дурниці, інакше в житті може виникнути низка неприємностей.

Також не можна байдикувати — Пелагія цінує тих, хто щодня виконує поставлену мету.

21 жовтня не можна розповідати погані сни до самого заходу. За повір’ями, вони або здійсняться, або іншим чином принесуть невдачі.

Прикмети на 21 жовтня

Селяни саме 21 жовтня починали думати про те, який одяг стануть носити взимку. Намагалися його підлатати, зшити щось нове. Люди воліли не жартувати з зимою. Слов’яни вірили в те, що лісом керує Ліс Чесний. Цей дух практично ніколи не показується людям, є господарем власного простору і намагається не турбувати людство без видимої причини. Йому можна було поскаржитися на інших духів, які загрожують життю і безпеці людини.

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Хмари на Пелагею низько пливуть — до морозу.

Якщо до 21 жовтня з берези не опало все листя, сніг випаде пізно.

Якщо на Пелагею навколо сонця з’являється туманний ореол, то в найближчі дні буде суха і ясна погода.

Зірки 21 жовтня яскраво сяють — буде хороша погода, тьмяніють — до негоди.

Іменини 21 жовтня

День ангела (іменини) сьогодні, 21 жовтня, святкують: Василь, Віктор, Володимир, Дмитро, Єлизавета, Іван, Марія, Надія, Микола, Павло, Пелагея, Петро, Таїсія, Тетяна.

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