215 тис. грн за оренду ділянки: директора Івано-Франківського облавтодору затримали на хабарі

215 тис. грн за оренду ділянки: директора Івано-Франківського облавтодору затримали на хабарі

Директора Івано-Франківського облавтодору викрили та затримали на хабарі.

Директор державного підприємства "Івано-Франківський облавтодор" вимагав від підприємця 215 тис. грн за передачу в оренду земельної ділянки, яка перебувала на балансі підприємства.

Про це повідомили у персслужбі Івано-Франківської обласної прокуратури.

Як уточнили у поліції області, директор Івано-Франківського облавтодору вимагав від підприємця 215 тис.грн за передачу в оренду земельної ділянки, яка перебувала на балансі підприємства. За ці кошти посадовець гарантував сприяти передачі землі під автомобільну стоянку.

Чиновника затримали сьогодні, 10 червня, під час отримання першої частини хабаря - 100 тис. грн.

Наразі вирішується питання про повідомлення затриманому підозри за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує максимальне покарання до десяти років ув'язнення, з конфіскацією майна.

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