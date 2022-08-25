22 автівки – на передову: Дмитро Комаров закупив та протестував партію машин для ЗСУ

Ведучий програм "Світ навиворіт" та "Мандруй Україною" Дмитро Комаров після продажу свого унікального авто разом із другом знайшов автівки та переправив їх із Латвії.

Про це 25 серпня йдеться в сюжеті ТСН.

До телеведучого підключилося багато волонтерів: і іноземців, і українців. Незабаром автівки поїдуть до найгарячіших точок.

"Мандрівника та телеведучого Дмитра Комарова військові зустрічають з українським прапором. Той пише на ньому лише два слова", - передає кореспондентка.

На Хмельниччину телеведучий приїхав, аби передати військовим 22 автівки. Їх закупив разом із другом.

"Я продав на аукціоні свій автомобіль, за нього виручив один мільйон гривень. Мій кум Серьога. Ось правильне кумівство. Почув і каже - хочу підключитися", - розповідає Комаров.

До роботи підключили знайомих з Латвії. І вже там почали шукати машини, які замовили захисники. Знайшли за півтора місяця.

Доправити автівки до України допомагали волонтери. Розповідають, як дорогою їх підтримували місцеві.

"Нас дуже тепло зустрічали латвійці, дуже махали, допомагали нам скрізь, коли взнавали, що ми з України", - ділиться волонтер Сергій Старожук.

А ще аби до українських захисників автівки не їхали порожніми, латвійці вантажили туди харчі та інструменти для риття окопів та облаштування бліндажів.

Щойно машини прибули на місце, військові з телеведучим беруться тестувати їх.

"Машина практично заточена для війни. Л-200 вони - це настільки вони прохідні. Тим паче пікап", - повідомляють журналісти.

Грошей вистачило, аби закупити і один бус. Його укомплектують і відправлять до частини, в якій нещодавно ворог знищив медичний автомобіль.

Доправить його до пункту призначення Олег. Сам він військовий медик, а нині лікується після останнього бою.

"Це все люди, яких ми особисто знаємо. Тобто це Харків, деякі підрозділи, які я не можу називати. Спеціальні, дуже-дуже, і вони виконують спеціальні функції", - розповів Дмитро Комаров.

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