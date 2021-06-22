22 червня: який сьогодні день, прикмети, традиції, День ангела

Сьогодні День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни

Який сьогодні день

22 червня — День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни.

День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни

В Україні 22 червня — День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни. Цього дня 1941 року попри таємну угоду про ненапад (пакт Молотова-Ріббентропа 1939 року) та тісну військово-економічну співпрацю із СРСР нацистська Німеччина атакувала радянські частини вздовж всієї лінії кордону від Балтійського до Чорного моря. Розпочалася війна 1941-1945 років яка стала складником Другої світової війни.

Німецько-радянська війна тривала від 22 червня 1941 року до 8 травня 1945 року. ЇЇ бої стали одними з наймасштабніших у воєнній історії ХХ століття.

День ангела сьогодні

День ангела (іменини) сьогодні святкують:Олександр, Кирило, Іван, Олексій, Марія, Маріанна.

Яке православне (християнське) свято сьогодні

22 червня — православні вшановують пам'ять Кирила Олександрійського.

Кирило Олександрійський

Святитель Кирило, відомий також як архієпископ Олександрійський, був богословом і письменником, активно займався тлумаченням Священного писання.



Кирило тривалий час боровся з єретиками і проявами язичництва в суспільстві. Протягом 32 років керував церквою. Святитель помер своєю смертю в 444 році, залишивши після себе велику кількість праць.

Які народні прикмети і традиції сьогодні

Традиції:

У народі день назвали Кирилів. Вважається, що цього дня літо повністю вступає в свої права.

Існувала прикмета — 22 червня сонце віддає землі усю свою силу.Тому цього дня проводили велику кількість обрядів, покликаних задобрити сонце і отримати багатий врожай.

Прикмети:

Мурахи навколо мурашника зібралися — до погожого дня.

Якщо весь день буде йти дощ — буде багато грибів.

Туман вранці стелиться по воді — до сонячної погоди. Гроза в цей день обіцяє поганий збір сіна.

Вважається, що сон проти 22 червня нічого не віщує. А ось сновидіння, побачене вдень 22 червня, збудеться через 5 років.

Що не можна робити цього дня

У цей день не варто сваритися та лихословити, а ще не слід давати обіцянок іншим.

Також краще відкласти важку фізичну працю.

В цей день потрібно утриматися від робіт з рослинами. Пересаджування і посадки несприятливі.

Що сталося цього дня

1634 — Рембрандт одружився зі Саскією ван Ейленбюрх, що відтоді стала його музою.

1671 — Османська імперія оголосила війну Речі Посполитій.

1862 — імператорським наказом у Російській імперії закрили недільні школи.

1889 — Німецька імперія першою в Європі ввела пенсії зі старості.

1933 — лідер комуністів УСРР П.Постишев оголосив про масові арешти серед "буржуазної інтелігенції" України.

1940 — в Комп'єні Французька республіка підписала капітуляцію перед Третім Рейхом (у тому ж вагоні, в якому 1918 року підписувала капітуляцію Німецька імперія).

1941 — Німеччина напала на СРСР, початок німецько-радянської війни.

1941 — у в'язницях Львова розпочалися розстріли в'язнів, причетних до ОУН, санкціоновані прокурором Львівської області Харитоновим. Загальна кількість жертв у Львові за оцінками істориків коливається між 2358 і 2752.

1944 — німецька авіація під час масованого авіанальоту знищила 47 американських літаків на авіабазі в Полтаві.

1960 — після обміну образами між лідерами стався офіційний розрив відносин між КПРС і Комуністичною партією Китаю.

1973 — до ООН одночасно прийняли НДР і ФРН.

1984 — у Києві радянська стрибунка у висоту Тамара Бикова встановила світовий рекорд — 2 м 5 см.

Хто народився цього дня

1877 — Болеслав Яворський, український композитор та музикознавець;

1898 — Еріх Марія Ремарк, німецький письменник.

1910 — Джон Гант, видатний британський альпініст, керівник першої успішної експедиції на найвищу вершину світу Еверест (29 травня 1953 р).

1964 — Ден Браун, американський письменник, журналіст, музикант

1964 — Абе Хіросі, японський актор

1979 — Роман Зозуля, український гімнаст, віце-чемпіон Олімпіади-2000

1981 — Сергій Притула, український телеведучий, актор

УНІАН

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