22 червня: який сьогодні день, прикмети, традиції, День ангела

Сьогодні День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни
Який сьогодні день
22 червня — День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни.
День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни
В Україні 22 червня — День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни. Цього дня 1941 року попри таємну угоду про ненапад (пакт Молотова-Ріббентропа 1939 року) та тісну військово-економічну співпрацю із СРСР нацистська Німеччина атакувала радянські частини вздовж всієї лінії кордону від Балтійського до Чорного моря. Розпочалася війна 1941-1945 років яка стала складником Другої світової війни.
Німецько-радянська війна тривала від 22 червня 1941 року до 8 травня 1945 року. ЇЇ бої стали одними з наймасштабніших у воєнній історії ХХ століття.
День ангела сьогодні
День ангела (іменини) сьогодні святкують:Олександр, Кирило, Іван, Олексій, Марія, Маріанна.
Яке православне (християнське) свято сьогодні
22 червня — православні вшановують пам'ять Кирила Олександрійського.
Кирило Олександрійський
Святитель Кирило, відомий також як архієпископ Олександрійський, був богословом і письменником, активно займався тлумаченням Священного писання.
Кирило тривалий час боровся з єретиками і проявами язичництва в суспільстві. Протягом 32 років керував церквою. Святитель помер своєю смертю в 444 році, залишивши після себе велику кількість праць.
Які народні прикмети і традиції сьогодні
Традиції:
- У народі день назвали Кирилів. Вважається, що цього дня літо повністю вступає в свої права.
- Існувала прикмета — 22 червня сонце віддає землі усю свою силу.Тому цього дня проводили велику кількість обрядів, покликаних задобрити сонце і отримати багатий врожай.
Прикмети:
- Мурахи навколо мурашника зібралися — до погожого дня.
- Якщо весь день буде йти дощ — буде багато грибів.
- Туман вранці стелиться по воді — до сонячної погоди. Гроза в цей день обіцяє поганий збір сіна.
- Вважається, що сон проти 22 червня нічого не віщує. А ось сновидіння, побачене вдень 22 червня, збудеться через 5 років.
Що не можна робити цього дня
- У цей день не варто сваритися та лихословити, а ще не слід давати обіцянок іншим.
- Також краще відкласти важку фізичну працю.
- В цей день потрібно утриматися від робіт з рослинами. Пересаджування і посадки несприятливі.
Що сталося цього дня
- 1634 — Рембрандт одружився зі Саскією ван Ейленбюрх, що відтоді стала його музою.
- 1671 — Османська імперія оголосила війну Речі Посполитій.
- 1862 — імператорським наказом у Російській імперії закрили недільні школи.
- 1889 — Німецька імперія першою в Європі ввела пенсії зі старості.
- 1933 — лідер комуністів УСРР П.Постишев оголосив про масові арешти серед "буржуазної інтелігенції" України.
- 1940 — в Комп'єні Французька республіка підписала капітуляцію перед Третім Рейхом (у тому ж вагоні, в якому 1918 року підписувала капітуляцію Німецька імперія).
- 1941 — Німеччина напала на СРСР, початок німецько-радянської війни.
- 1941 — у в'язницях Львова розпочалися розстріли в'язнів, причетних до ОУН, санкціоновані прокурором Львівської області Харитоновим. Загальна кількість жертв у Львові за оцінками істориків коливається між 2358 і 2752.
- 1944 — німецька авіація під час масованого авіанальоту знищила 47 американських літаків на авіабазі в Полтаві.
- 1960 — після обміну образами між лідерами стався офіційний розрив відносин між КПРС і Комуністичною партією Китаю.
- 1973 — до ООН одночасно прийняли НДР і ФРН.
- 1984 — у Києві радянська стрибунка у висоту Тамара Бикова встановила світовий рекорд — 2 м 5 см.
Хто народився цього дня
- 1877 — Болеслав Яворський, український композитор та музикознавець;
- 1898 — Еріх Марія Ремарк, німецький письменник.
- 1910 — Джон Гант, видатний британський альпініст, керівник першої успішної експедиції на найвищу вершину світу Еверест (29 травня 1953 р).
- 1964 — Ден Браун, американський письменник, журналіст, музикант
- 1964 — Абе Хіросі, японський актор
- 1979 — Роман Зозуля, український гімнаст, віце-чемпіон Олімпіади-2000
- 1981 — Сергій Притула, український телеведучий, актор
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